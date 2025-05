Afrique: 1ers Jeux Scolaires Africains - Les chefs de mission en réunion à Alger

Alger — Une réunion des chefs de mission des 1ers Jeux scolaires africains, prévus cet été en Algérie, a débuté lundi à Alger, avec la participation des représentants des 54 Comités nationaux olympiques d'Afrique (CNO).

Durant les deux jours des travaux (19-20 mai), les chefs de mission des 54 Comités Nationaux Olympiques d'Afrique (CNO) présenteront les enjeux, les attentes et les perspectives de cet événement majeur, ainsi que l'impact stratégique de ces Jeux sur la structuration du mouvement sportif africain et la promotion des valeurs olympiques à travers le continent.

Organisés sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sous l'égide de l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA) et en collaboration avec la Fédération Internationale du Sport Scolaire (FISS), ces 1ers Jeux scolaires africains s'inscrivent dans une dynamique visant à accompagner les jeunes athlètes du continent vers des compétitions majeures, comme les Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2025), prévus au mois de décembre prochain à Luanda (Angola), les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ-2026), prévus à Dakar (Sénégal), et les Jeux olympiques de Los Angeles (2028).

Présidée par l'Algérien Mustapha Berraf, président de l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA), la cérémonie d'ouverture de cette importante rencontre continentale a été rehaussée par la présence des représentants de l'Association des confédérations africaines des sports olympiques (CASOL), du Comité International Olympique (CIO) et la Fédération internationale du sport scolaire (FASS).

Après avoir souhaité la bienvenue aux représentants des 54 pays africains, le président de l'ACNOA a adressé ses remerciements au "gouvernement algérien, pour son accueil chaleureux, son soutien sans faille et sa mobilisation totale en faveur de cet événement sportif continental".

"La tenue de cette réunion marque une étape décisive dans notre ambition commune de bâtir une Afrique sportive dès l'école, dès l'enfance et dès aujourd'hui. C'est à travers ces jeux que nous affirmons collectivement notre engagement à investir dans la jeunesse, à promouvoir l'éducation par le sport et à renforcer les valeurs olympiques de respect, d'excellence et de solidarité", a indiqué M. Berraf, dans son discours à l'ouverture des travaux de la réunion.

Et d'ajouter : "Ce séminaire des chefs de mission est une étape clé de cette aventure. Il nous permet de coordonner nos efforts, de mutualiser nos expertises et de garantir la qualité, la sécurité et la réussite organisationnelle de l'évènement.

Votre présence ici est un gage de sérieux et de mobilisation".

Les villes de Skikda, Annaba, Sétif et Constantine se préparent donc à accueillir un événement sportif d'envergure continentale, avec la participation de jeunes athlètes de toute l'Afrique, âgés de 14 à 17 ans.

Le programme des Jeux Scolaires Africains - Alger 2025 comprendra 25 disciplines variées, allant de l'athlétisme à la natation, en passant par le judo, le taekwondo, le skateboard, le beach-volley, ou encore le basketball 3x3 et le football.

Pour les sports collectifs, chacune des sept zones de l'ACNOA aura la possibilité de qualifier deux équipes nationales.

Au-delà de la compétition, cet événement vise à promouvoir les valeurs éducatives et citoyennes du sport, à révéler les futurs talents du continent, et à renforcer la coopération sportive entre les nations africaines.

Il représente également une formidable opportunité pour l'Algérie de démontrer son engagement pour le développement du sport scolaire et sa capacité à accueillir de grandes manifestations internationales.