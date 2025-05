Le Président de la République, Kaïs Saïed, a abordé, lors de sa rencontre tenue hier, le 19 mai, au Palais de Carthage avec M. Issam Lahmar ministre des Affaires sociales, les législations relatives aux relations de travail en particulier.

Le Chef de l'État a réaffirmé que la justice et l'équité sont les objectifs recherchés, et que l'investissement dans un système juste garantissant les droits des travailleurs et leur assurant l'équité suscite en eux un sentiment de sécurité, ce qui permet un véritable développement de la stabilité. Sans justice sociale, et sans justice en général, aucune situation ne peut se stabiliser.

Le Président de la République a également donné ses instructions pour trouver de nouvelles formules visant à diversifier les sources de financement de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, de la Caisse nationale de sécurité sociale et de la Caisse nationale d'assurance maladie. L'État social, l'État qui préserve la dignité de ses citoyens, est celui que le peuple tunisien aspire à voir, et ce que le peuple veut et aspire à réaliser trouvera son chemin vers la concrétisation.