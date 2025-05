Algérie: Fin des travaux de l'atelier sur la préservation et la promotion des musées et des collections muséales

Alger — Les travaux d'atelier de la réunion internationale et régionale intitulée, "La préservation et la promotion des musées et des collections muséales, leur diversité et leur rôle dans la société" ont pris fin, lundi au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria à Alger, avec la mise en avant de la nécessité de revaloriser l'espace muséal, sa mise à jour avec la société par son adaptation aux défis actuels et aux nouvelles technologies, l'Intelligence artificielle notamment.

Présidé par le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, dont le département est l'organisateur de ce grand événement international, cette réunion de haut niveau régional a été coordonnée en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, (UNESCO) et l'Organisation arabe pour l'éducation, la science et la culture (ALECSO), avec la participation d'experts, de directeurs de musées, de professionnels de plusieurs pays et organisations mondiales concernés par la protection du patrimoine culturel.

Dans son allocution de clôture, le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou a noté avec satisfaction que l'"atelier avait atteint le niveau d'ambition souhaité grâce à des discussions riches, des visions multiples et des expériences inspirantes partagées", relevant "qu'une prise de conscience collective quant à l'importance des musées a émergé", car, a-t-il ajouté, les Musées, "ne sont pas seulement considérés comme des lieux de conservation de la mémoire, mais aussi comme des espaces inclusifs qui créent du sens, embrassent la diversité et contribuent à bâtir des ponts de dialogue et d'appartenance".

Durant cet atelier, poursuit M. Ballalou, "les interventions ont montré comment les musées peuvent évoluer et s'adapter aux défis actuels, tant sur le plan des réponses à apporter aux menaces visant les biens culturels, que sur celui de l'utilisation des outils de l'ère numérique pour étendre leur influence et leur ouverture sur les sociétés".

Le ministre de la Culture et des Arts, a précisé que "les résultats de cet atelier, sont perçus comme une assise fondamentale pour le développement des politiques muséales et le renforcement de la coopération entre les pays participants", ajoutant qu'il "convenait, pour ce faire, de les traduire en programmes concrets et en initiatives participatives pour renforcer la résilience des musées et enrichir leur relation avec le grand public".

Rappelant que "le succès de cet atelier était attribué aux efforts et au dévouement de tous", M. Ballalou a réitère "l'engagement de son département à poursuivre l'élan de cet effort, notamment en soutenant les initiatives régionales et en participant activement aux efforts de, protection du patrimoine muséal et d'adaptation du système aux changements contemporains".

La clôture des travaux de la réunion internationale et régionale sur la préservation et la promotion des musées et des collections muséales s'est déroulée en présence du directeur régional de l'UNESCO pour la région Maghreb, M. Monsieur Eric Falt, de la représentante du Conseil international des musées (ICOM) en Afrique, des représentants des pays participants, des experts de l'UNESCO, des cadres du ministère de la Culture et des Arts, ainsi que des directeurs des musées nationaux sous la tutelle.

L'Algérie a été représentée par une élite d'experts universitaires et de responsables de musées nationaux, ainsi que par des représentants des secteurs de la justice, de la sécurité nationale et de la protection civile, reflétant ainsi, le caractère inclusif et participatif qui a marqué

ce grand rendez-vous régional.

Les travaux de cet atelier, organisés sur deux jours (18 et 19 mai 2025), coïncident avec la clôture du mois du patrimoine (18 avril-18 mai) et la célébration de la Journée mondiale des musées (18 mai de chaque année), ce qui confirme l'engagement de l'Algérie dans son rôle régional et international dans la protection du patrimoine et la promotion de la culture comme levier pour le développement et le dialogue interculturel.