Algérie: Ballalou préside un atelier régional sur la préservation et la valorisation des musées

Alger — Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, a présidé, dimanche à Alger, l'ouverture des travaux d'un atelier régional sur la préservation et la valorisation des musées et des collections muséales, afin d'unifier les efforts et de formuler une stratégie régionale harmonieuse à même de renforcer le rôle des musées.

Cette rencontre, qui s'étalera sur deux jours au Palais de la culture Moufdi Zakaria, a été organisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALESCO), en coordination avec le ministère de la Culture et des Arts, et en présence de la présidente de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Ibtissem Hamlaoui, du président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Mohamed Boukhari, du Directeur général des Archives nationales, Mohamed Bounaâma, du représentant du bureau régional de l'UNESCO, Karim Hendili, ainsi que du représentant de l'ALESCO, Humaid Al-Nofali.

A cette occasion, M. Ballalou a précisé que la tenue de cet atelier constitue "l'une des étapes du processus d'ouverture de l'Algérie sur la coopération régionale, arabe et internationale et reflète notre engagement collectif à protéger notre patrimoine culturel de l'humanité et à valoriser son rôle dans la construction de sociétés plus cohésives et ouvertes sur l'avenir".

Les musées "sont devenus, aujourd'hui, des centres dynamiques du savoir, du dialogue et de l'innovation culturelle", a-t-il souligné, ajoutant que l'Algérie "s'emploie, dans le cadre du plan d'action du secteur de la Culture et des Arts, à ce que les musées ne se contentent pas seulement de préserver les collections et les pièces archéologiques, mais aussi de contribuer efficacement à la préservation de la mémoire collective et au renforcement de l'identité nationale, ainsi que d'adhérer au processus de développement durable".

Dans ce sillage, M. Ballalou a réitéré "la pleine disposition" de son département ministériel à poursuivre la coopération avec l'UNESCO et l'ALESCO, ainsi qu'avec l'ensemble des partenaires régionaux en vue de "protéger notre patrimoine muséal et d'assurer sa transmission aux générations à venir dans les meilleures conditions", soulignant "les efforts déployés en matière de protection des musées et de renforcement de leur rôle sociétal, en phase avec la visi

on judicieuse du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour l'ancrage des principes de bonne gouvernance et le renforcement de la présence de la culture dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle".

Le ministère de la Culture et des Arts oeuvre à "la promotion de la coopération avec tous les pays qui partagent avec nous les principes et les clauses contenus dans les conventions internationales dans le but d'élaborer une vision commune sur l'avenir des musées à même de renforcer la sécurité culturelle, de préserver la mémoire et d'investir dans l'économie créative", a estimé le ministre.

De son côté, le responsable du programme Culture au bureau régional de l'UNESCO, M. Karim Hendili, a affirmé que la tenue de cette rencontre internationale en Algérie "revêt une dimension supplémentaire", d'autant plus qu'elle coïncide avec la clôture du mois du patrimoine (18 avril-18 mai) et la journée internationale des musées, une occasion où l'accent est mis sur la situation des musées dans la région en vue de trouver "des moyens efficaces pour renforcer la coopération régionale, échanger les expertises, et apporter un soutien aux pays qui s'emploient à promouvoir le rôle des musées à la lumière des réalités contemporaines".

Pour sa part, le directeur du département Culture à l'ALESCO, M. Humaid Al-Nofali, a salué "les efforts déployés par l'Algérie pour préserver le patrimoine muséal et protéger les collections muséales afin de les transmettre aux jeunes générations", soulignant que l'ALESCO œuvre à valoriser les expériences réussies dont l'expérience algérienne, afin de les généraliser aux autres pays arabes, à travers des ateliers de formation visant à promouvoir et à valoriser leurs musées".

A noter, les experts procèderont, durant les travaux de cette réunion, à l'évaluation de la mise en oeuvre de la recommandation de l'UNESCO relative à la protection et à la promotion des musées et de leurs collections, outre l'exploration de solutions aux défis actuels auxquels sont confrontés les musées, le renforcement de la coopération régionale et l'échange d'expertises, en vue de formuler des recommandations à même d'assurer l'avenir des musées dans la région.