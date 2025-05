Algérie: Téléphonie mobile - Djezzy et la BDL lancent le e-paiement par la carte VISA

Alger — L'opérateur public de téléphonie mobile Djezzy et la Banque de développement local (BDL) ont lancé, à compter de ce lundi, le paiement électronique via la carte "VISA" pour le règlement des factures et des recharges téléphoniques, en Algérie et à l'étranger, a annoncé l'opérateur dans un communiqué.

À travers ce service, Djezzy devient le premier opérateur de téléphonie mobile à proposer à sa clientèle, aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger, l'opportunité de payer via les cartes internationales à l'instar de "VISA", a précisé l'opérateur assurant que "dans un futur proche", les paiements de ses produits et de ses services s'effectueront aussi avec la carte Mastercard.

Ainsi, ce nouveau service de paiement permet aux porteurs de cartes VISA de recharger du crédit et de payer les factures mobiles pour leur propre ligne ou celle d'un proche.

Il s'agit également, selon le communiqué, "d'une solution complémentaire accessible pour un plus large public, notamment les Algériens résidants à l'étranger, en leur permettant de recharger ou payer les frais d'abonnements de leurs proches en Algérie, en toute sécurité, facilité et rapidité".

Ce mode de paiement vient, par ailleurs, s'ajouter aux moyens de paiement existants tels que la carte "Edahabia" d'Algérie Poste et la carte interbancaire "CIB".

Le lancement de cette initiative conjointe s'inscrit dans le cadre de "la volonté commune de diversifier les moyens de paiement électronique et d'en faciliter l'accès et dans le cadre du "partenariat stratégique" entre Djezzy et la BDL, ainsi que pour "promouvoir l'innovation et l'inclusion numérique", est-il mentionné dans le communiqué.

Ce partenariat reflète aussi "l'engagement partagé de Djezzy et de la BDL en faveur de la digitalisation des services, de la modernisation du système financier et de la construction d'un écosystème de paiement sécurisé, fluide, inclusif et ouvert sur le monde", a-t-on encore souligné de mêmes sources.