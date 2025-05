Algérie: Mines - Tafer reçoit une délégation de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures

Alger — La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargée des Mines, Karima Tafer a reçu, lundi, une délégation de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (BAII), conduite par le chef du bureau d'investissement, Konstantin Limitovskiy, indique un communiqué du ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables.

Cette rencontre, tenue au siège du ministère en présence de ses cadres, s'inscrit dans le cadre de la participation de cette institution financière aux réunions annuelles de la Banque islamique de développement (BID), organisées en Algérie du 19 au 22 mai courant.

A cette occasion, Mme Tafer a mis en exergue l'importance de la coopération avec cette banque, au regard de la dynamique de développement que connaît l'Algérie, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, des hydrocarbures, des énergies renouvelables, des mines et des stations de dessalement de l'eau de mer, des secteurs qui intéressent cette banque, ajoute le communiqué.

La secrétaire d'Etat a, en outre, présenté un exposé exhaustif sur les principaux projets en cours dans le secteur de l'Energie et des Mines, particulièrement ceux relatifs au développement des hydrocarbures, aux énergies renouvelables, à l'hydrogène et à la valorisation des ressources hydriques et minérales.

Pour sa part, M. Limitovskiy a passé en revue les missions et les activités de la banque, rappelant que l'Algérie a été parmi les premiers Etats à y adhérer dès sa création en 2015.

Il a également exprimé l'intérêt de la banque à accompagner l'Algérie dans divers domaines de développement, notamment dans les projets de production de l'hydrogène, des infrastructures énergétiques, et des techniques de réduction des émissions de gaz et de l'empreinte carbone, ainsi que de lutte contre le réchauffement climatique.

Au terme de la rencontre, les deux parties sont convenues de la mise en place d'un comité de travail conjoint chargé d'examiner les voies et moyens de coopération et d'identifier des projets prioritaires dans le cadre du futur partenariat entre l'Algérie et la BAII, conclut le communiqué.