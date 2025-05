Afrique: L'Assemblée mondiale de la Santé adopte un accord historique sur les pandémies

La soixante-dix-huitième Assemblée mondiale de la Santé a débuté ce 19 mai à Genève , en Suisse, et se tiendra jusqu’au 27 mai 2025. Sous le thème « U n monde pour la santé », l es États membres de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont o fficiellement adopté ce 20 mai , par consensus , le premier ac cord mondial sur les pandémies, a annoncé un communiqué de l’organisme.

« Cette décision historique de la 78e Assemblée mondiale de la Santé est l’aboutissement de plus de trois ans de négociations intensives lancées par les gouvernements en réponse aux effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19 et motivées par l’objectif de rendre le monde plus sûr et plus équitable en réponse aux pandémies futures », indique la même source .

Selon le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus , Directeur général de l’ OMS, l e monde est plus sûr aujourd’hui grâce au leadership, à la collaboration et à l’engagement de nos États membres à adopter l’accord histor ique de l’OMS sur la pandémie .

Pour lui, l’a ccord est une victoire pour la santé publique, la science et l’action multilatérale. « Cela nous permettra de mieux protéger collectivement le monde contre les menaces pandémiques futures. C’est aussi une reconnaissance par la communauté internationale que nos citoyens, nos sociétés et nos économies ne doivent pas être laissés vulnérables pour subir à nouveau des pertes comme celles subies pendant la COVID-19 » a-t-il ajouté .

En ce qui concerne la COVID - 19, le même communiqué informe que l es gouvernements ont adopté aujourd’hui l’Accord de l’OMS sur la pandémie lors d’une session plénière de l’Assemblée mondiale de la Santé, le principal organe décisionnel de l’OMS.

Cette adoption fait suite à l’approba tion hier de l’Accord par vote , soit 124 voix po ur, 0 objection, 11 abstentions, en commission par les délégations des États membres.

« Dès le plus fort de la pandémie de COVID-19, les gouvernements des quatre coins du monde ont agi avec beaucoup de détermination, de dévouement et d’urgence, et ce faisant, exerçant leur souveraineté nationale, pour négocier l’accord historique de l’OMS sur la pandémie qui a été adopté aujourd’hui », a déclaré le Dr Teodoro Herbosa , Secrétaire du ministère philippin de la Santé et Président de l’Assemblée mondiale de la Santé de cette année.

La résolution sur l’Accord de l’OMS sur la pandémie adoptée par l’Assemblée mondiale de la Santé définit les étapes à suivre pour préparer la mise en œuvre de l’accord. Il comprend le lancement d’un processus d’élaboration et de négociation d’un système d’accès aux agents pathogènes et de partage des avantages (PABS) par le biais d’un groupe de travail intergouvernemental (IGWG). Selon l’OMS, l e résultat de ce processus sera examiné à l’Assemblée mondiale de la Santé de l’année prochaine.

L’OMS estime qu’une fois que l’Assemblée aura adopté l’a nnexe du PABS, l’Accord de l’organisme sur la pandémie sera ouvert à la signature et à l’examen de sa ratification, y compris par les organes législatifs nationaux. « Après 60 ratifications, l’Accord entrera en vigueur », a mentionné le communiqué .

Il faut noter que l ’Accord de l’OMS sur la pandémie est le deuxième accord juridique international négocié en vertu de l’article 19 de la Constitution de l’OMS.