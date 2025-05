Togo: Le pays expose son identité architecturale à la Biennale de Venise

C'est une première : le Togo participe cette année à la 19e édition de la Biennale internationale d'architecture de Venise, l'un des plus grands rendez-vous mondiaux de la création architecturale.

Portée par Sonia Lawson, directrice fondatrice du Palais de Lomé, cette initiative marque un tournant pour la visibilité culturelle et patrimoniale du pays sur la scène internationale.

Placée sous le thème « The Laboratory of the Future », la Biennale 2025 met en lumière des visions architecturales tournées vers l'avenir. Le pavillon togolais, lui, propose une immersion dans l'architecture vernaculaire du pays, tout en valorisant les innovations contemporaines des créateurs et architectes togolais.

Ce projet ambitieux, conçu comme un dialogue entre passé et futur, questionne le rôle de l'architecture dans la durabilité, la résilience des territoires et la transmission des savoirs. Il explore comment les formes, matériaux et techniques traditionnelles peuvent inspirer les villes de demain.

« Il s'agit de montrer que le Togo a une voix, une vision, et un savoir-faire à partager avec le monde », a déclaré Sonia Lawson sur le plateau de TV5 Monde, venue présenter cette participation inédite.

Une diplomatie culturelle en action

La Biennale de Venise, fondée en 1980, rassemble tous les deux ans les figures majeures de l'architecture mondiale. Chaque pays y présente son pavillon national, dans les Giardini, à l'Arsenale ou à travers la ville, autour d'un thème commun. C'est un lieu de débats, d'expérimentations et de visions prospectives sur les défis urbains et environnementaux du XXIe siècle.

En y prenant part pour la première fois, le Togo affirme sa volonté de faire de la culture et du patrimoine un levier d'influence et de rayonnement. L'objectif est double : valoriser son identité architecturale unique, et encourager les jeunes talents togolais à s'inscrire dans une dynamique de création à l'échelle mondiale.