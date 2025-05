Afrique du Nord: Thndr lève 15,7 millions de dollars pour développer sa plateforme d'investissement numérique dans la région MENA

TLDR

La plateforme d'investissement Thndr, basée au Caire, a obtenu 15,7 millions de dollars lors de son dernier tour de table, mené par Prosus Ventures.

Cette levée de fonds porte le financement total de Thndr à 37,76 millions de dollars, alors que l'entreprise se prépare à une expansion régionale dans les Émirats arabes unis et en Arabie saoudite.

Le nouveau capital servira à financer le développement de produits, l'octroi de licences et l'entrée sur le marché régional, Thndr ayant pour objectif de devenir la principale "application d'investissement d'abord" de la région MENA

La plateforme d'investissement Thndr, basée au Caire, a obtenu 15,7 millions de dollars lors de son dernier tour de table, mené par Prosus Ventures avec la participation de Y Combinator, BECO Capital, JIMCO, Endeavor Catalyst et Onsi Sawiris. Cette levée de fonds porte le financement total de Thndr à 37,76 millions de dollars, alors que l'entreprise se prépare à une expansion régionale dans les Émirats arabes unis et en Arabie saoudite.

Fondée en 2020 par Ahmad Hammouda et Seif Amr, Thndr propose une plateforme mobile permettant d'investir dans des actions locales et internationales, des fonds communs de placement et des produits d'épargne. L'application facture des commissions peu élevées et cible les populations mal desservies de la région MENA.

La stratégie d'expansion de Thndr comprend l'approfondissement des opérations aux Émirats arabes unis, où elle détient une licence de catégorie 3A de l'Abu Dhabi Global Market (ADGM), et le lancement prochain en Arabie saoudite. Le nouveau capital financera le développement de produits, l'octroi de licences et l'entrée sur le marché régional, Thndr ayant pour objectif de devenir la première application d'investissement de la région MENA.

Points clés à retenir

Thndr a rapidement pris de l'ampleur en Égypte, devenant le premier courtier de détail du pays sur l'Egyptian Stock Exchange (EGX) en 2024 avec 3,5 milliards de dollars en valeur totale échangée, ce qui représente 11 % de l'activité de détail. La plateforme a ajouté 190 000 nouveaux investisseurs, représentant 82 % de la base de nouveaux investisseurs de l'EGX.

Sa clientèle est de plus en plus diversifiée - 40 % vivent en dehors des grandes villes et la participation des femmes est passée de 3 % à 12 %. Dans le domaine des fonds communs de placement dans l'or, Thndr gère désormais 47 % de l'ensemble des actifs sous gestion en Égypte. L'expansion de l'entreprise s'inscrit dans le cadre d'une demande croissante de plateformes d'investissement numériques conviviales dans une région où moins de 2 % des particuliers investissent. Le modèle de Thndr, qui propose un portefeuille unifié pour les actifs locaux, régionaux et internationaux, vise à simplifier l'investissement pour les nouveaux utilisateurs.

Avec un soutien réglementaire fort en Égypte et aux Émirats arabes unis, et une confiance croissante des investisseurs en capital-risque, Thndr se positionne comme un leader régional dans la création de richesse pour une nouvelle génération d'investisseurs. L'entreprise considère l'Arabie saoudite, avec sa population jeune et sa base croissante d'investisseurs individuels, comme une frontière de croissance clé.