Egypte: Sylndr obtient 15,7 millions de dollars pour faire évoluer la plateforme de voitures d'occasion vers un écosystème complet

La startup automobile Sylndr, basée au Caire, a levé 15,7 millions de dollars de nouveaux fonds propres, alors qu'elle se développe au-delà de la vente de voitures d'occasion dans le financement automobile, l'entretien et les outils pour les concessionnaires. La levée de fonds a été co-dirigée par le fonds Nclude de DPI et Partech, ce qui porte le total des capitaux levés par la société à plus de 30 millions de dollars depuis son lancement en 2021.

Fondée par Omar El Defrawy, Sylndr a débuté en tant que plateforme de revente de voitures d'occasion, mais se positionne désormais comme un acteur complet de la mobilité numérique. La société a également obtenu près de 10 millions de dollars de financement par emprunt auprès de banques locales au cours de l'année écoulée.

L'activité principale de Sylndr consiste à acheter, remettre en état et vendre des voitures d'occasion avec des garanties. La valeur moyenne des ventes se situe entre 20 000 et 25 000 dollars, avec des prix stables en dépit de la forte dépréciation de la monnaie égyptienne. Le marché égyptien des voitures d'occasion - estimé à 10 milliards de dollars - a connu un essor considérable alors que les nouvelles importations diminuaient en raison des restrictions imposées par le gouvernement et des contraintes de change. Le chiffre d'affaires a été multiplié par 22 en monnaie locale et par 5 en dollars depuis 2022, grâce à la diversification des produits et à l'intégration des plateformes.

Points clés à retenir

L'expansion de Sylndr comprend trois nouveaux marchés verticaux : Sylndr Swift, une place de marché numérique pour les prêts automobiles, Sylndr Plus, pour les inspections et les services, et Al-Ajans, une place de marché entre concessionnaires et consommateurs. Chacune fonctionne comme une marque autonome, mais est intégrée par le biais d'une seule application mobile.

L'entreprise travaille avec plus de 1 000 concessionnaires dans tout le pays et s'attend à ce que le financement et l'entretien génèrent 60 % du bénéfice brut d'ici deux ans. Cette stratégie de verticalisation est conçue pour réduire le risque lié à l'inventaire et capturer de la valeur dans l'écosystème automobile égyptien sous-digitalisé. Dans un contexte d'accès limité au crédit abordable, les partenariats de Sylndr avec les banques permettent d'obtenir des pré-approbations instantanées pour les prêts automobiles, sans avoir à prêter sur son bilan.

El Defrawy, ancien banquier d'affaires, explique que l'entreprise répartit désormais son chiffre d'affaires de manière égale entre B2C et B2B, et qu'elle prévoit de rester concentrée sur l'Égypte, où elle affirme être la première société de commerce de voitures d'occasion en termes de volume et de valeur. Sylndr vise une domination à long terme sur un marché complexe mais à forte croissance, où les acteurs traditionnels comme OLX, Contactcars et AutoTager d'Autochek s'appuient encore sur des modèles d'inscription fragmentés.

Avec son réseau d'inspection, de remise à neuf et de financement intégré, Sylndr vise à devenir l'épine dorsale de la mobilité numérique en Égypte, en formalisant un secteur où la confiance, la transparence et l'accès ont longtemps été rares.