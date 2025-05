Egypte: ElGameya lève des fonds pour développer la plateforme numérique ROSCA

TLDR

La fintech égyptienne ElGameya a levé un fonds d'investissement à sept chiffres pour accélérer l'innovation des produits et élargir l'accès à sa plateforme d'épargne numérique.

Le tour de table a été mené par AYADY for Investment and Development, avec la participation de Jedar Capital, Cubit Ventures, Venture Notes, P-Maestro.

L'entreprise compte aujourd'hui près d'un million d'utilisateurs inscrits et a conclu des partenariats avec plus de 150 entreprises et écoles, enregistrant une croissance mensuelle de 50 % au cours de l'année écoulée.

La fintech ElGameya, basée en Égypte, a levé un fonds d'investissement de 7 millions de dollars pour accélérer l'innovation des produits et élargir l'accès à sa plateforme d'épargne numérique. Le tour de table a été mené par AYADY for Investment and Development, avec la participation de Jedar Capital, Cubit Ventures, Venture Notes, P-Maestro et un groupe d'investisseurs providentiels locaux et internationaux.

Fondée en 2020 par Ahmed Abdeen, ElGameya numérise le modèle de l'association d'épargne et de crédit rotatif (ROSCA) grâce à une application mobile qui permet aux utilisateurs de rejoindre des cercles d'épargne personnalisables avec des transactions sécurisées et transparentes. La plateforme cible les besoins d'épargne à court et à long terme - allant de l'éducation et des mariages au lancement de petites entreprises - en offrant des plans de paiement flexibles pour les populations mal desservies.

ElGameya a précédemment levé un fonds de pré-amorçage à six chiffres en 2020, dirigé par AUC Angels, avec le soutien de Cairo Angels et Alex Angels. L'entreprise compte aujourd'hui près d'un million d'utilisateurs inscrits et s'est associée à plus de 150 entreprises et écoles, enregistrant une croissance mensuelle de 50 % au cours de l'année écoulée.

Key Takeaways

La croissance d'ElGameya reflète une tendance plus large au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, où les plateformes fintech élargissent l'accès aux services financiers en numérisant des modèles communautaires tels que les ROSCA. Avec plus de 60 % des Égyptiens non bancarisés, les cercles d'épargne restent un outil informel mais essentiel pour la planification financière.

En intégrant cette pratique traditionnelle dans une plateforme numérique sécurisée, ElGameya fait le lien entre la familiarité culturelle et l'innovation fintech. Son application permet aux utilisateurs de définir le montant de leur contribution, le cycle de paiement et la durée, éliminant ainsi les barrières à l'entrée pour les personnes exclues des produits formels de crédit et d'épargne.

Avec le soutien d'AYADY, dont la mission consiste notamment à favoriser l'inclusion financière, ElGameya est bien placée pour prendre la tête de l'espace numérique ROSCA en Égypte. Les investisseurs considèrent que le modèle de l'entreprise est extensible au-delà de l'Égypte, avec un potentiel d'expansion régionale sur les marchés où les structures d'épargne communautaire sont courantes.

Alors que les investissements dans les fintechs continuent d'augmenter dans la région MENA, ElGameya se distingue en combinant l'adéquation produit-marché avec un impact social mesurable, rendant l'épargne et l'emprunt plus accessibles, adaptables et fiables pour des millions de personnes.