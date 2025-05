Nigeria: La startup logistique nigériane Cargoplug s'implante au Royaume-Uni

TLDR

La société de logistique nigériane Cargoplug a lancé sa première plate-forme autogérée au Royaume-Uni afin de renforcer ses opérations le long de la route commerciale entre le Royaume-Uni et le Nigéria.

Cette initiative fait suite à plus d'une décennie d'activités axées sur les livraisons transfrontalières pour les particuliers et les entreprises.

Avec plus d'un million de colis livrés en 12 ans, l'expansion de Cargoplug au Royaume-Uni vise à améliorer le contrôle des processus logistiques et à mieux répondre aux besoins des clients.

L'entreprise de logistique nigériane Cargoplug a lancé sa première plate-forme autogérée au Royaume-Uni afin de renforcer ses activités le long de la route commerciale entre le Royaume-Uni et le Nigéria. Cette initiative fait suite à plus d'une décennie d'activités axées sur les livraisons transfrontalières pour les particuliers et les entreprises.

Fondée en 2013 sous le nom de Jand2Gidi par Kikelomo Fola-Ogunniya et Ujama Akpata, la société a changé de nom pour devenir Cargoplug alors qu'elle se développait au-delà des livraisons de consommateur à consommateur (C2C) vers une logistique axée sur les entreprises. L'entreprise sert désormais des clients B2C, B2B et B2B2C à l'aide d'une technologie propriétaire et d'intégrations API. Ces services comprennent l'enlèvement à l'étranger, le dédouanement, l'assurance et la livraison du dernier kilomètre.

Avec plus d'un million de colis livrés en 12 ans, l'expansion de Cargoplug au Royaume-Uni vise à améliorer le contrôle des processus logistiques et à mieux répondre aux besoins des clients sur les deux marchés. La plate-forme britannique devrait améliorer la fiabilité et la rapidité des livraisons et soutenir les projets d'expansion de l'entreprise dans d'autres corridors commerciaux à fort volume, notamment les États-Unis, la Turquie et la Chine.

Key Takeaways

L'expansion de Cargoplug au Royaume-Uni souligne l'importance croissante du corridor commercial entre le Royaume-Uni et le Nigéria, stimulée par une demande accrue de logistique transfrontalière efficace de la part des consommateurs de la diaspora et des marques mondiales. Selon le ministère britannique des affaires et du commerce, le commerce bilatéral de biens et de services entre le Royaume-Uni et le Nigeria atteindra 6,9 milliards de livres sterling en 2023, ce qui fera du Nigeria le deuxième partenaire commercial africain du Royaume-Uni.

La décision de Cargoplug d'exploiter son propre hub signale un passage de la dépendance à l'égard de réseaux tiers à un contrôle logistique complet, une tendance observée parmi les startups qui cherchent à améliorer la visibilité, la rentabilité et la fiabilité de la livraison sur le dernier kilomètre. Le secteur du commerce électronique au Nigéria devrait atteindre 9 milliards de dollars d'ici 2027. Il est donc essentiel d'améliorer l'infrastructure logistique pour répondre aux attentes croissantes des acheteurs locaux et de la diaspora.

L'expansion de la startup reflète également la confiance croissante des investisseurs et des clients dans les plateformes logistiques d'origine africaine qui se développent à l'échelle internationale, en particulier à mesure que les routes commerciales mondiales se diversifient au-delà des couloirs d'expédition traditionnels.