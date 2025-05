Algérie: Nâama - Meddahi souligne l'importance du programme en cours d'aménagement des zones d'expansion touristique

Nâama — La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Houria Meddahi, a souligné, lundi à Nâama, l'importance majeure accordée par l'Etat à la concrétisation du programme d'aménagement des zones d'expansion touristique, en vue de fournir le foncier adapté à la promotion de l'investissement dans le secteur.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite de travail pour inaugurer des infrastructures hôtelières et inspecter des projets touristiques dans la wilaya, la ministre a rappelé les facilités offertes par l'Etat pour soutenir et promouvoir l'investissement touristique, augmenter les capacités d'hébergement, améliorer les services selon les normes internationales, moderniser la gestion des établissements hôteliers et renforcer la promotion touristique à travers les technologies numériques.

Mme Meddahi a fait part du programme actuellement mis en œuvre par l'Agence nationale de gestion du foncier touristique, qui prévoit l'aménagement d'au moins 50 sites de zones d'expansion touristique à travers le pays. Ces sites s'ajoutent à plus de 80 zones déjà dotées de plans d'aménagement achevés, sur un total de 249 zones recensées à travers les différentes wilayas du pays.

Lors de sa visite de la zone d'expansion touristique d'Aïn Ouarka, dans la commune de Asla, qui s'étend sur une superficie de 2.905 hectares, Mme Meddahi a appelé à la réalisation de projets d'investissement visant à promouvoir cette destination touristique à forte valeur écologique, notamment autour du lac continental d'Aïn Ouarka. Elle a insisté sur l'accompagnement des investisseurs dans des projets qui valorisent la diversité écologique locale tout en respectant l'environnement et les ressources naturelles en faune et flore.

Elle a également souligné que la wilaya de Nâama possède un avenir prometteur dans le domaine du tourisme de montagne, saharien et écologique, grâce à la diversité de ses paysages et de ses atouts naturels et touristiques.

Selon elle, les infrastructures touristiques réalisées, ainsi que les projets d'aménagement des zones d'expansion touristique et l'afflux croissant de visiteurs locaux et étrangers, justifient un renforcement des efforts et du soutien de l'Etat pour faire de cette wilaya une destination plus attractive. L'accent sera mis notamment sur les dunes de sable, les ksour, les oasis et les palmeraies.

A Aïn Ouarka, la ministre a assisté à une présentation sur l'aménagement de cette zone d'expansion touristique, dont le cahier des charges a été validé. Le lancement des travaux est prévu "dans un avenir proche", ce qui constitue - selon Mme Meddahi - une étape importante pour le développement de l'investissement touristique et la valorisation des potentialités thermales de la région.

Cette opération, dotée d'un budget de plus d'un milliard de dinars, permettra de viabiliser deux sites d'une superficie de 37 et 43 hectares, destinés à accueillir près de 20 projets d'investissement. Ces projets offriront une capacité d'accueil globale de 1.290 lits et devraient générer environ 775 emplois, selon les explications fournies à la ministre.

L'opération vise à aménager le foncier touristique à Aïn Ouarka pour la réalisation de plusieurs projets d'investissement inscrits dans le cadre du Schéma Directeur d'Aménagement Touristique 2030. Il s'agit notamment de deux centres - l'un de remise en forme et santé, l'autre de loisirs, d'un village touristique, de trois hôtels, d'une maison d'hôtes, d'un camping familial, d'un centre d'artisanat et d'un complexe sportif.

Enfin, la ministre a assisté à une seconde présentation concernant une autre opération, dont l'étude est achevée, portant sur la réhabilitation du bain traditionnel d'Aïn Ouarka, avec pour objectif de le transformer en une station thermale moderne pour une exploitation optimale de ce site touristique thermal.