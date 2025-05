Tunisie: Les outils numériques ont renforcé la transparence administrative

Les outils numériques ont contribué à renforcer la transparence administrative et l'accès à l'information, notamment à travers des initiatives comme TUNEPS (Unité d'achat public en ligne) et des portails de données ouvertes, a révélé une étude publiée par l'organisation Democracy Reporting International (DRI) Bureau Tunisie sur « les impacts de la transformation digitale sur la transition démocratique en Tunisie » et présentée mardi lors d'une rencontre organisée à cet effet.

Réalisée par le Tunisien le Docteur en sciences économiques, Maître de conférences à l'Université Côte d'Azur, Adel Ben Youssef, l'étude montre que l'adoption de ces outils numériques reste disparate entre un secteur privé relativement dynamique et un secteur public freiné par des rigidités institutionnelles et des ressources limitées.

Il en ressort, également, que le numérique offre de nouvelles opportunités d'engagement citoyen, en facilitant la participation et la mobilisation via les réseaux sociaux, tout en posant des défis en termes de désinformation et de qualité du débat public. Malgré ces avancées, les inégalités numériques persistent, relève l'étude qui souligne que les disparités géographiques, les fractures socio-économiques et les écarts générationnels et de genre continuent de limiter l'inclusion et l'accès équitable aux services numériques.

Par ailleurs, le cadre juridique et institutionnel actuel apparaît insuffisant pour accompagner les mutations rapides induites par la transformation digitale, freinant ainsi l'innovation, la protection des données personnelles et la mise en œuvre d'une gouvernance ouverte et participative, constate la même étude.

Parmi les recommandations formulées dans cette étude figurent, notamment, l'élaboration d'une stratégie nationale intégrée d'e-gouvernance, la révision du cadre réglementaire pour renforcer la protection des données personnelles et la promotion d'un accès équitable aux technologies pour tous les citoyens.