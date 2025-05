Gambie: Mr Hamat Bah déclare que le pays a besoin d'un système de vote proportionnel

Mr Hamat N.K. Bah, leader du Parti de la Réconciliation Nationale (NRP), a souligné que la Gambie a besoin d'un système de vote proportionnel dans le processus électoral. Il a déclaré que le système électoral actuel de la nation n'est nullement en mesure d'inclure la diaspora dans le processus électoral.

Il a fait ces remarques samedi soir lors d'un congrès biennal organisé par son parti, le Parti de la Réconciliation Nationale (NRP), à Brikamaba, dans le district de Fuladu, dans la Région de Central River. Le thème du congrès était: « Consolidation de la démocratie du parti et politique inclusive ».

Plusieurs ministres, gouverneurs, représentants d'autres partis politiques et autres sympathisants ont assisté au congrès.

Il a déclaré : « Notre système électoral actuel ne peut nullement accommoder de manière adéquate la diaspora. La diaspora ne doit pas être le seul groupe pris en compte, notre système électoral doit être révisé ».

« Si vous voulez prendre en compte le vote de la diaspora, vous devez également penser aux groupes religieux minoritaires dans le pays, et pas seulement aux personnes de la diaspora. Notre système actuel ne tient pas compte de cela », a-t-il poursuivi.

Il a déclaré que le système électoral doit être modifié en vue de permettre aux minorités et à la diaspora de voter.

Selon lui, le système de vote proportionnel permet à chaque voix d'être comptabilisée et la liste devrait inclure toutes les couches de la société, notamment les femmes et d'autres groupes.

Mr Bah, également ministre des Ressources Foncières et des Administrations Locales, a déclaré que dans toute l'Afrique, à l'exception de l'Afrique du Sud, aucun autre pays anglophone n'a adopté le système de vote des minorités.

« Permettez-moi d'être très clair. Il y a un nombre plus important de Gambiens de la diaspora en Casamance, au Sénégal et en Mauritanie qu'en Europe. Ce sont des Gambiens et ils ont le droit d'être enregistrés pour venir voter dans ce pays », a-t-il déclaré.

« Pensez-vous que le fait d'être au Royaume-Uni et en Amérique et de parler de cela va exclure ces Gambiens qui ont émigré parce qu'ils n'avaient pas d'endroit où faire paître leurs animaux, et ils sont des milliers de Gambiens?

Il a également révélé que le vote de la diaspora signifie que tous les Gambiens vivant à l'extérieur du pays et les citoyens gambiens qui se trouvent dans toute la sous-région auront le droit de voter.

C'est la raison pour laquelle, a-t-il dit, « révisons le système électoral et embarquons tout le monde à bord et cessons de blâmer les membres du Parlement et de fustiger le gouvernement pour le vote de la diaspora ».

Il a assuré que son parti établirait l'ordre du jour avec ses partenaires, le gouvernement de coalition et les membres du Parlement afin de contribuer à l'adoption de lois visant à protéger les femmes et à réviser le système électoral à l'avenir, afin de garantir que, lorsqu'il sera modifié, tout le monde puisse se reconnaître dans le processus électoral de la Gambie.

Selon lui, la Gambie n'acceptera jamais le retour de la dictature et le régime militaire ne sera plus jamais toléré par les Gambiens, car le chaos ne pourra contraindre les Gambiens à accepter un régime non démocratique.

Il a appelé les jeunes à acquérir des compétences et à se préparer à participer au développement national, ajoutant que ce sont les jeunes qui assumeront les responsabilités demain et que, sans préparation, il leur sera extrêmement difficile de prendre les rênes du pays.