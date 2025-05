Moscou, la capitale de la Russie, accueille, du 27 au 29 mai, le forum international sur la sécurité, a annoncé le service de presse du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie.

« La 13e réunion des hauts représentants chargés des questions de sécurité se penchera sur l'établissement d'une nouvelle architecture de sécurité internationale », a expliqué le service de presse du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie.

Plus de 150 États du Sud et de l'Est, les pays membres de la CEI, de l'OTSC, de l'Union économique eurasiatique, de l'Organisation de coopération de Shanghai, ainsi que les responsables de plus d'une vingtaine d'organisations internationales ont été invités. Des délégations des pays membres des Brics, de l'Asean, de l'Union africaine, de la Ligue arabe, de l'Organisation de coopération de Shanghai, de la CEI, de l'OTSC et d'autres organisations internationales prendront également part à cette rencontre.

Plusieurs thèmes relatifs à la coopération internationale en matière de sécurité sont programmés. « La mise en place d'une nouvelle architecture de sécurité, plus juste et conforme aux réalités actuelles, une architecture de sécurité égale et indivisible, sera notamment examinée », précise un communiqué.

« Les changements tectoniques dans le domaine de la politique étrangère et des relations économiques internationales entraînent à la fois des défis et des opportunités pour les pays du Sud et de l'Est. Les défis et les menaces actuels à la sécurité sont d'envergure mondiale et transfrontalière. Y faire face seul ou à l'échelon bilatéral n'est possible pour aucun État moderne », a déclaré le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Sergueï Choïgou.

La lutte contre la fraude sur internet et la sécurisation des infrastructures d'information critiques face aux attaques terroristes et au sabotage technologique seront également au coeur des discussions.

Les défis et les menaces dans l'espace informationnel, ainsi que les moyens de les surmonter seront abordés par les conseillers à la sécurité nationale et les représentants des services spéciaux, de plus d'une centaine de pays dans le cadre d'une « table ronde » à laquelle participeront des experts. Cela permettra d'aborder les problématiques les plus pertinentes en matière de sécurité de l'information dans une atmosphère de coopération internationale étroite et de confiance.