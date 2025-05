Gabon: Visite officielle du couple présidentiel à la communauté de Sant'Egidio et messe solennelle pour le Gabon à Rome

En marge de sa visite dans la capitale italienne, le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première Dame, Madame Zita Oligui Nguema, s'est rendu hier au siège de la Communauté de Sant'Egidio.

Accueilli avec les honneurs par les responsables de cette organisation mondialement reconnue pour son action en faveur de la paix, du dialogue interreligieux et de la solidarité envers les plus démunis, le Chef de l'État a eu des échanges approfondis autour des perspectives de coopération entre le Gabon et ladite Communauté.

Les discussions ont porté sur des thématiques majeures telles que la consolidation de la paix, l'assistance aux populations vulnérables, ainsi que l'accompagnement de projets de développement social au Gabon. Ces échanges se sont soldés par la signature d'un accord de siège, consacrant l'installation officielle de la Communauté de Sant'Egidio sur le territoire gabonais. Ce partenariat stratégique ouvre la voie à un renforcement concret de l'action humanitaire dans notre pays.

Dans la continuité de cette visite, le couple présidentiel a pris part à une Messe solennelle dédiée au Gabon, célébrée dans la Chapelle de la Vierge au sein de la Basilique Saint-Pierre de Rome. Cette cérémonie, marquée de ferveur et de recueillement, a été concélébrée par les évêques et prêtres gabonais, réunis dans la prière pour la paix, l'unité nationale et l'avenir du peuple gabonais.

Au terme de l'office religieux, le Président de la République et la Première Dame ont eu un entretien fraternel avec Son Éminence le Cardinal Edgar Peña Parra, Archiprêtre de la Basilique Saint-Pierre, personnalité ecclésiale de haut rang et fidèle ami du Gabon.