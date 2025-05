Afrique: Football - La CAF signe un partenariat avec la Commission européenne

La Confédération africaine de football (CAF) et la Commission européenne ont conclu, le 19 mai, un partenariat dans l'organisation des prochaines compétitions continentales, entre autres, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et 2027, la Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2024 et le Championnat africain de football scolaire de la CAF.

L'accord a été signé au Caire, en Égypte, par le président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, et le commissaire européen chargé des partenariats internationaux, M. Jozef Síkela.

Selon l'instance faîtière du football africain, l'objectif principal de cette coopération est de créer de nouvelles opportunités, de nouveaux emplois, un système de santé de qualité, des services publics améliorés. Par conséquent, un élément clé de cet accord est le soutien au Championnat africain de football scolaire de la CAF, qui touchera jusqu'à 33 000 écoles à travers l'Afrique. Grâce à ce partenariat, la CAF et la Commission européenne collaboreront étroitement pour aligner leurs initiatives de développement, ancrées dans leurs valeurs communes d'inclusion, de fair-play et d'opportunité à travers le continent.

« La CAF se réjouit de l'accord signé avec la Commission européenne. Ce partenariat est également une reconnaissance des progrès significatifs réalisés au sein de la CAF et du respect qui découle des politiques de gouvernance, d'éthique et de transparence que nous avons mises en place, ainsi que de notre tolérance zéro à l'égard de la corruption. Notre partenariat reflète l'engagement mutuel de la CAF et de la Commission européenne en faveur du développement et de la promotion du football scolaire et des jeunes en Afrique, ainsi que de l'expansion des relations culturelles, commerciales et d'investissement entre nos deux continents », a déclaré le président de la CAF, Patrice Motsepe.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a, pour sa part, souligné les liens forts existant entre l'Afrique et l'Europe à travers le programme « Global Gateway » qui, avec plus de 150 milliards d'euros, finance des projets dans le secteur privé pour accélérer la transition numérique, énergétique et écologique dans les pays émergents et en développement.

« Notre stratégie Global Gateway vise à transformer le potentiel en opportunité. En nous associant à la CAF, nous rendons le partenariat de l'Europe avec l'Afrique plus visible, plus tangible et plus pertinent en particulier pour les jeunes. Il ne s'agit pas seulement de sport. Il s'agit de maintenir les enfants à l'école, de leur offrir des modèles et de créer les conditions nécessaires pour exploiter leur potentiel - sur le terrain comme en dehors », a commenté le Commissaire européen aux partenariats internationaux, Jozef Síkela, lors de la signature.