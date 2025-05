Afrique: La réunion annuelle d'ID4 Africa 2025 débute à Addis en présence du Premier ministre Abiy

Addis Ababa — L'assemblée générale annuelle 2025 d'ID4Africa s'est ouverte aujourd'hui à Addis-Abeba en présence du Premier ministre Abiy Ahmed.

ID4Africa est un mouvement panafricain qui s'engage à soutenir les nations africaines dans la construction d'écosystèmes d'identité robustes et responsables qui stimulent le développement socio-économique, la transformation numérique et les efforts humanitaires.

Cet événement prestigieux rassemble des parties prenantes du monde entier et renforce le rôle essentiel de l'Éthiopie dans le processus de transformation numérique du continent.

Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné la transition de l'Éthiopie d'un système d'identification fragmenté à Fayda, une initiative d'identification numérique sécurisée et inclusive lancée dans le cadre de la stratégie Digital Ethiopia 2025.

Avec plus de 15 millions de personnes déjà inscrites et un objectif de 90 millions, Fayda relie tous les citoyens - en particulier les femmes, les jeunes et les communautés déplacées - aux services essentiels.

Intégrée dans des secteurs clés tels que la finance, la santé et l'éducation, Fayda permet déjà de réaliser 9,6 trillions de birr de transactions numériques.

Joseph Atick, président exécutif d'ID4Africa, a exprimé sa gratitude à l'Éthiopie pour l'hospitalité exceptionnelle dont elle a fait preuve en accueillant l'événement.

Il a salué le leadership du pays et son engagement à faire progresser les systèmes d'identité numérique sur le continent.

Yodahe Arayasalassi, directeur du programme national d'identité éthiopien, a également prononcé un discours, soulignant la réussite de l'Éthiopie dans la mise en oeuvre de son programme d'identité numérique et le rôle de chef de file du pays dans l'élaboration de l'avenir des systèmes d'identité en Afrique.

L'AGA 2025 se tient sous le thème "L'identité numérique à grande échelle : Priorité à l'utilisation, accélération de l'impact".

ID4Africa cherche à renforcer les capacités stratégiques nécessaires au développement d'écosystèmes d'identité responsables et inclusifs à travers le continent.

Fondé en 2014, le mouvement souligne l'importance de systèmes d'identité robustes, les considérant comme fondamentaux non seulement pour la croissance économique mais aussi pour la transformation numérique des gouvernements.

La première AGA d'ID4Africa s'est tenue à Dar es Salaam, en Tanzanie, en 2015, marquant le début d'une tradition annuelle. Depuis lors, l'AGA s'est tenue consécutivement pendant 10 ans.

L'AGA 2025 revêt une importance particulière, car elle aura lieu à Addis-Abeba, en Éthiopie, à l'issue d'un processus de sélection intense et compétitif.

La sélection de l'Éthiopie comme pays hôte de l'AGA 2025 est le résultat d'un processus d'évaluation rigoureux.

Six pays ont présenté leur candidature pour l'AGA 2025. Après mûre réflexion, le comité a choisi l'Éthiopie pour accueillir cet événement influent, en reconnaissance de l'engagement du pays en faveur de l'avancement de l'identité numérique.

Cet événement transformateur a rassemblé plus de 2 000 participants de plus de 100 pays, marquant un tournant dans l'évolution des systèmes d'identité numérique en Afrique et dans le monde.