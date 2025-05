Ile Maurice: Les exportations augmentent de 9,7 % en mars

Bien que le déficit commercial reste chronique à Maurice, en raison d'une forte dépendance aux importations, les exportations ont progressé en mars 2025. Selon les chiffres officiels, elles affichent une hausse de 9,7 % par rapport à mars 2024 et de 22,2 % par rapport à février 2025. Les recettes à l'export atteignent ainsi Rs 9,6 milliards, contre Rs 8,7 milliards un an plus tôt et Rs 7,8 milliards en février 2025.

Selon les chiffres récemment publiés par Statistics Mauritius, les exportations de boissons alcoolisées et de tabac sont passées de Rs 46 millions en mars 2024 à Rs 100 millions en mars 2025. Les exportations (hors ship's stores in bunkers) ont également progressé sur un an, leurs recettes, passant de Rs 6,6 milliards à Rs 6,9 milliards.

Une hausse marquée est également observée pour les matières premières brutes non comestibles (hors combustibles), dont les exportations sont passées de Rs 176 millions en mars 2024 à Rs 254 millions en mars 2025. Même dynamique pour les produits manufacturés principalement classés par matériau, dont les revenus à l'exportation sont passés de Rs 724 millions à Rs 985 millions. Les ventes de machines et équipements de transport ont, quant à elles, plus que doublé, passant de Rs 186 millions à Rs 436 millions.

À l'inverse, les exportations de produits alimentaires et d'animaux vivants ont reculé, passant de Rs 2,9 milliards en mars 2024 à Rs 2,5 milliards en mars 2025. Une tendance à la baisse est également observée pour les huiles animales et végétales, graisses et cires. En mars 2025, les principaux marchés de Maurice étaient l'Afrique du Sud (Rs 897 millions), Madagascar (Rs 795 millions), le RoyaumeUni (Rs 692 millions) et les États-Unis (Rs 610 millions).

Les importations au mois de mars ont été légèrement inférieures à celles de mars 2024. En mars 2025, les dépenses se sont élevées à Rs 25,9 milliards, contre Rs 26,4 milliards un an plus tôt. Comme cela est le cas depuis plusieurs mois, l'importation des combustibles minéraux, lubrifiants et matières connexes coûte plus cher que celle des produits alimentaires et des animaux vivants.

Dans une petite île comme Maurice, vulnérable au changement climatique et marquée par un nombre élevé d'accidents en raison de la densité de véhicules, les importations dans ce segment se sont élevées à Rs 6,4 milliards en mars 2025, contre Rs 6,6 milliards en mars 2024.

Une hausse importante est aussi observée dans l'importation des machines et équipements de transport, qui est passée de Rs 4,5 milliards en février 2025 à Rs 7 milliards en mars 2025. En mars 2024, cette valeur était de Rs 6,6 milliards. À l'inverse, une légère baisse a été constatée dans l'importation des produits alimentaires et des animaux vivants, dont la valeur est passée de Rs 4,6 milliards en mars 2024 à Rs 4,5 milliards en mars 2025.

Les Émirats arabes unis ont exporté pour Rs 3,5 milliards de produits vers Maurice en mars 2025, contre Rs 3,3 milliards en mars 2024. En février 2025, cette somme n'était que de Rs 998 millions. Le pays a importé pour Rs 3,3 milliards de produits en provenance de Chine en mars 2025, contre Rs 4,7 milliards en mars 2024. Une baisse est également notée dans les importations en provenance d'Inde entre mars 2024 et mars 2025.

Les chiffres indiquent une baisse de 1,8 % des importations entre mars 2024 et mars 2025, ainsi qu'une hausse de 17,8 % des importations entre février 2025 et mars 2025. Le déficit commercial pour le mois de mars est estimé à Rs 16,3 milliards, contre Rs 17,6 milliards en mars 2024, soit une diminution de 7,5 %.