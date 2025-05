Après trois saisons avec l'Olympique de Marseille, l'attaquante sénégalaise Mama Diop a enfin réussi son pari avec le club sudiste : remonter en D1 Arkema. Un premier aboutissement pour l'internationale sénégalaise qui rêve encore de succès pour la prochaine CAN féminine en juillet prochain.

Au téléphone, la voix de Mama Diop transpire la joie, l'allégresse et la fierté. Le bonheur communicatif d'avoir réussi à ramener l'Olympique de Marseille en D1 Arkema, cinq ans après la relégation de l'équipe féminine de l'OM. Quand elle débarque en Provence, après deux saisons dans le Nord (Lens), elle sentait déjà l'espoir placé en elle et dans ses buts pour faire remonter l'OM. « J'attendais ce moment depuis trois ans », confie Mama Diop avec une pointe de soulagement. « Ce n'était pas facile ces trois dernières saisons, mais on a fait le travail et on est contentes aujourd'hui ».

Avec ses dix réalisations, l'attaquante de 30 ans, meilleure buteuse du club, a contribué à la belle saison de l'Olympique de Marseille. Même si c'est loin de sa saison 2022-2023 de référence où elle avait inscrit 20 buts, s'octroyant le titre de meilleure buteuse de la deuxième division française. « Si tu marques beaucoup de buts, les équipes et les défenses font plus attention à toi », reconnaît Mama Diop. « Je suis plus surveillée, c'est normal. Mais je suis quand même très contente de ma saison, car l'importance, c'était la montée ».

« Mon père m'achetait les crampons »

Si elle marque moins de buts, elle n'est pas moins dangereuse ou efficace pour son équipe, estime le sélectionneur du Sénégal, Mame Moussa Cissé qui connaît sa joueuse depuis ses 20 ans. « Elle était plus dans les courses et cherchait à dévorer les espaces, car elle avait de la vitesse », analyse le technicien. « Désormais, elle a gagné en maturité et en technicité, ce qui lui permet de participer au jeu ou à la construction du jeu de son équipe. C'est une joueuse qui décroche, qui libère des espaces, qui sait comment créer des espaces pour les autres ».

La native de Guéréo, un village sur la Petite-Côte, au sud de Dakar, va ainsi découvrir l'élite du foot féminin français au sein de son « club de coeur ». Mama Diop raconte, enthousiaste, le jour où elle a signé avec l'OM. « J'avais appelé directement mon père qui est un grand fan du club et qui m'avait transmis cette passion. Ma famille, mes amis, tout le quartier étaient contents pour moi, car l'OM représente beaucoup au Sénégal ».

Le foot et l'OM ont bercé l'enfance de Mama Diop qui a commencé à titiller le ballon à l'âge de six ans et a débuté sa formation avec les garçons à l'école de foot. Malgré les critiques de son entourage - sa grand-mère qui la traite de garçon manqué -, la jeune fille a eu constamment le soutien de son papa, féru de ballon rond. « C'est lui qui m'achetait mes crampons », se remémore-t-elle.

Parmi les cadres en sélection

Dorades de Mbour sera son premier club au Sénégal et Médiour de Rufisque son dernier, avant le grand saut en France en 2016. C'est au Football club féminin condéen en Normandie que Mama Diop débarque il y a près de 10 ans. L'ambition dans ses bagages, mais le spleen comme compagnon. « C'était un peu compliqué », avoue l'attaquante sénégalaise. « Tu quittes ton pays, tu arrives dans un endroit où tu ne connais personne, c'était difficile. Mais j'avais le but de devenir professionnel, il fallait que je l'atteigne ».

Aujourd'hui, le but de la montée est atteint avec l'OM, mais la saison est loin d'être finie pour la joueuse de 1,85 m. La Lionne a en effet rendez-vous dans un peu plus d'un mois au Maroc pour disputer la CAN féminine. Le Sénégal, quart de finaliste pour la première fois lors de la dernière CAN, a intégré pour la première fois de son histoire le Top 10 africain au dernier classement Fifa.

Les Lions comptent beaucoup sur l'efficacité de leur attaquante pour rêver plus grand... « Elle a une grande expérience, un grand vécu avec le groupe », témoigne Mame Moussa Cissé. « Et au-delà de ça, elle fait partie des cadres, car elle joue un rôle important dans la cohésion sociale de l'équipe. Sur le terrain, elle sait qu'elle sera attendue par rapport aux adversaires, donc ça va lui demander plus d'investissement ».

Si c'est à la hauteur de celui de l'OM, les Lionnes peuvent se permettre de nourrir de belles ambitions.