Afrique de l'Ouest: Togo-Mali - Vers une régulation plus harmonisée et performante

L'ARCEP Togo a accueilli il y a une semaine une délégation de l'Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications, des TIC et des Postes (AMRTP) pour une visite de travail axée sur le partage d'expertise en management de la qualité.

Objectif de cette rencontre : s'inspirer de l'expérience togolaise dans la mise en oeuvre du Système de Management de la Qualité (SMQ) conforme à la norme ISO 9001:2015, dont l'ARCEP Togo est certifiée depuis septembre 2023, certification renouvelée en 2024.

Conduite par son secrétaire exécutif, Abdoulaye Coulibaly, la délégation malienne a pu découvrir les processus internes, les outils de pilotage, les mécanismes de contrôle qualité et les bonnes pratiques adoptées par l'ARCEP Togo pour garantir performance, rigueur et transparence dans la régulation du secteur.

Cette visite illustre parfaitement l'esprit de coopération sud-sud et le partage de savoir-faire entre institutions africaines. Elle confirme l'engagement commun du Togo et du Mali pour l'excellence opérationnelle, la modernisation des régulateurs et une gouvernance plus performante du secteur numérique et postal, souligne le directeur général de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes, Michel Yaovi Galley.