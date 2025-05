Togo: Le pays pétrit son futur

Avis aux gourmands, curieux et amoureux de bonnes odeurs de fournil : la Fête du Pain revient du 29 mai au 1er juin, et cette année, ça sent bon la tradition, l'innovation... et surtout la farine locale !

Organisée par l'Association des Boulangeries Industrielles et Artisanales du Togo (ABIAT), cette grande messe croustillante aura pour thème :

« Le pain au coeur de nos traditions : transmettre le savoir-faire local pour une boulangerie durable et innovante ».

Pendant quatre jours, boulangers, pâtissiers, apprentis et fans de mie moelleuse vont mettre la main à la pâte pour faire briller le patrimoine boulanger du Togo.

L'édition 2025 mise sur ce que le pays a de meilleur : les céréales et racines locales transformées en farines aussi saines que savoureuses. Manioc, mil, sorgho... tout y passe ! Parce qu'un bon pain, ce n'est pas seulement une croûte dorée, c'est aussi une affaire de terroir, de techniques et de transmission.

La Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo (CCIT) ne s'y est pas trompée. En apportant un appui technique et institutionnel, elle soutient une filière qui ne fait pas que nourrir le pays, mais qui le fait vivre, innover et entreprendre.

La Fête du Pain, c'est bien plus qu'un événement gourmand. C'est un rendez-vous citoyen, culturel et festif, une ode au savoir-faire manuel, à l'audace des jeunes boulangers et à l'immense richesse du patrimoine culinaire togolais.

Alors, du 29 mai au 1er juin, préparez vos papilles, vos tabliers... et vos selfies devant le four : le pain togolais est prêt à faire lever les passions !