Afrique: Les banques centrales africaines réunies pour une coopération monétaire renforcée  

Ce 20 mai, la capitale sénégalaise a accueilli une réunion de premier plan dans les locaux de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Cet événement a réuni les membres de l'Association des Banques Centrales Africaines (ABCA), venus échanger sur les grands enjeux de politique monétaire et financière du continent.



En prélude à cette rencontre, le Comité technique (CT) de l'ABCA s'était déjà réuni les 15, 16 et 19 mai. En effet, ces travaux préparatoires ont permis de poser les bases d'échanges structurés entre les acteurs du système financier africain.



Tous les gouverneurs des banques centrales membres ont marqué leur présence. Parmi eux : M. Yvon Sana Bangui, Gouverneur de la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC), M. Patrick Ndzana Olomo , chef par intérim de la division politique économique et développement durable de la Commission de l'Union africaine (CUA), le président de l'ABCA, l'honorable Dr Rama Krishna Sithanen , Gouverneur de la Bank of Mauritius, ainsi que le Gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou.



Cette première réunion ordinaire de l'année 2025 a permis d'évaluer la mise en œuvre des décisions adoptées lors de la 46e session du Conseil des Gouverneurs de l'ABCA, tenue le 4 septembre 2024 à l'île Maurice.

Pour le Président du Bureau de l'ABCA, cette nouvelle responsabilité n'est pas un frein. Dans son allocution, il indique qu ' « en tant qu'ancien Ministre des Finances, j'ai toujours insisté sur la nécessité de disposer de tampons suffisants pour résister aux chocs externes. Malheureusement, de nombreux pays opèrent avec des marges étroites, limitant leur flexibilité politique. Nous devons donc prioriser la reconstitution de ces tampons à tout prix ».

Une motivation qui n'a pas laissé M. Kassi Brou en reste. Il a d'ailleurs souligné l'importance de cette réunion annuelle, organisée au siège de la BCEAO, qu'il a qualifiée de « moment propice pour des échanges approfondis sur les enjeux majeurs qui nous interpellent, et les perspectives communes qui guident notre action ». Il a salué l'engagement des membres de l'ABCA dans la construction d'un système monétaire africain « intégré, stable, résilient et porteur d'opportunités ».

Ce rendez-vous a été une occasion pour les membres de l'ABCA d'échanger sur les grands défis économiques qui interpellent les banques centrales africaines, et sur les perspectives communes qui orientent leurs actions.



A cet égard, M. Patrick Ndzana Olomo , chef par intérim de la division politique économique et développement durable de la Commission de l'Union africaine , a « appelé tous les gouverneurs des banques centrales africaines à poursuivre avec une détermination inébranlable leur recherche diligente de la stabilité macroéconomique, en mettant en œuvre des politiques monétaires appropriées pour maintenir la stabilité des prix et sauvegarder les systèmes bancaires ».

A l'en croire, cela implique de naviguer avec prudence la volatilité des taux de change pour soutenir la compétitivité et gérer les pressions inflationnistes, tout en favorisant une coordination plus étroite entre les autorités monétaires et budgétaires pour un mix de politiques macroéconomiques cohérent promouvant une croissance durable.

Dans un contexte international marqué par des incertitudes liées à la montée des tensions commerciales et géopolitiques, avec une vulnérabilité accrue face aux chocs climatiques et une pression inflationniste persistante, le Gouverneur de la BCEAO a salué la croissance robuste dans la zone UEMOA.

Cette dernière estimée à 6,3 % en 2024, portée par une demande intérieure soutenue et une progression de la production extractive, a-t-il indiqué. Selon lui, l'inflation, quant à elle, s'est repliée à 3,5 %.



Pour 2025, il anticipe une consolidation de ces performances, affirmant que « la croissance est attendue à 6,4 % et l'inflation devrait se maintenir dans la zone cible de 1 à 3 % ». Et d'ajouter « le profil favorable des comptes extérieurs qui devrait permettre à la politique monétaire de disposer de marges de manœuvre supplémentaires . »

Le Gouverneur a également félicité le Dr Rama Krishna Sithanen pour sa récente nomination à la présidence de l'ABCA, lui souhaitant « plein succès dans sa mission », et a salué la qualité de l'organisation assurée par le Secrétariat exécutif de l'ABCA et son équipe.



Pour rappel, l'ABCA regroupe 41 banques centrales membres. Ses objectifs principaux portent sur le renforcement de la coopération entre les banques centrales africaines dans les domaines monétaire, bancaire et financier, ainsi que sur la promotion à travers , un processus de convergence clairement défini , de l'émergence d'une monnaie unique et d'une Banque centrale commune pour l'Afrique.



C'est dans un climat d'affirmation des engagements de soutien de la BCEAO aux idéaux portés par l'ABCA, principalement sur la coopération monétaire et le renforcement de la stabilité macroéconomique du continent que cette réunion s'est achevée dans un esprit de dialogue et de fraternité.