Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 mai 2025

revue de presse

L'Assemblée mondiale de la Santé adopte un accord historique sur les pandémies

La soixante-dix-huitième Assemblée mondiale de la Santé a débuté ce 19 mai à Genève, en Suisse, et se tiendra jusqu’au 27 mai 2025. Sous le thème « Un monde pour la santé », les États membres de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont officiellement adopté ce 20 mai , par consensus , le premier accord mondial sur les pandémies, a annoncé un communiqué de l’organisme.

« Cette décision historique de la 78e Assemblée mondiale de la Santé est l’aboutissement de plus de trois ans de négociations intensives lancées par les gouvernements en réponse aux effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19 et motivées par l’objectif de rendre le monde plus sûr et plus équitable en réponse aux pandémies futures », indique la même source. (Source AllAfrica)

Tanzanie : Samia Suluhu dénonce des ingérences

La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a fermement dénoncé, mardi 30 mai, les tentatives d’ingérence étrangère dans les affaires internes de son pays, appelant les institutions nationales à réagir promptement et à ne laisser aucun espace aux perturbateurs, qu’ils soient internes ou externes.

Cette déclaration intervient alors que le principal opposant, Tundu Lissu, président du parti CHADEMA, est jugé pour trahison après avoir appelé à des réformes électorales en amont des élections générales. Arrêté le 9 avril, il a comparu le 19 mai devant un tribunal de Dar es Salaam, arborant un t-shirt au slogan « Pas de réformes, pas d’élections ». (Source apanews)

Massacre de Thiaroye en 1944 : Le Sénégal entame des fouilles pour déterminer le nombre de tirailleurs tués

Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko l'avait annoncé le 19 février 2025 : des fouilles ont commencé à Thiaroye. Il s'agit d'y identifier des fosses communes où pourraient être enterrés les tirailleurs massacrés par l'armée française le 1er décembre 1944 alors qu'ils réclamaient leurs primes de démobilisation. Le but : tenter de faire la lumière sur le bilan exact de cet épisode sanglant de la colonisation.

Voilà une dizaine de jours qu’une équipe d’archéologues sénégalais a commencé les fouilles au niveau du cimetière militaire de Thiaroye – où des victimes du massacre sont présumées avoir été inhumées – mais aussi sur le site de l’ancien camp militaire en banlieue de Dakar, capitale du Sénégal. (Source RFI)

L’Afrique du Sud appelle Washington à cesser sa « désinformation » sur la « persécution » des Blancs

A la veille d’une rencontre entre Donald Trump et Cyril Ramaphosa, Pretoria demande aux Etats-Unis d’arrêter de prétendre que les agriculteurs afrikaners sont victimes d’un « génocide ».

Alors que les relations bilatérales entre les Etats-Unis et l’Afrique du Sud sont au plus bas, Washington continue d’affirmer que les Blancs sont victimes d’un « génocide » sous le gouvernement de Cyril Ramaphosa. Mardi 20 mai, Pretoria a appelé Washington à cesser cette « désinformation », à la veille d’un entretien entre les deux présidents, à la Maison Blanche, estimant « absolument impossible que l’administration Trump ne sache pas que ce qu’elle propage est faux ». (Source Lemonde Afrique)

Le rôle déterminant des Somaliennes dans l'industrie maritime

La Journée internationale des femmes dans le secteur maritime, a été l’occasion de célébrer le rôle déterminant des femmes dans le développement de ces industries.

Organisé à Mogadiscio en présence de membres du ministère de la pêche et de l'économie bleue, cet événement a permis de rappeler la nécessité d'accroître leur participation dans e secteur historiquement dominé par les hommes.

Instaurée par l'OMI en 2021, cette journée vise à mettre en lumière les réalisations et les contributions des femmes dans le secteur maritime. (Source Africanews)

Le Togo expose son identité architecturale à la Biennale de Venise

C’est une première : le Togo participe cette année à la 19ᵉ édition de la Biennale internationale d’architecture de Venise, l’un des plus grands rendez-vous mondiaux de la création architecturale.

Portée par Sonia Lawson, directrice fondatrice du Palais de Lomé, cette initiative marque un tournant pour la visibilité culturelle et patrimoniale du pays sur la scène internationale.

Placée sous le thème « The Laboratory of the Future », la Biennale 2025 met en lumière des visions architecturales tournées vers l’avenir. Le pavillon togolais, lui, propose une immersion dans l’architecture vernaculaire du pays, tout en valorisant les innovations contemporaines des créateurs et architectes togolais. (Source togonews)

Mali : La CNDH demande la lumière suite à des allégations de disparition de civils à Diafarabé, Mopti

Cette sortie de la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH) quelques jours seulement après la visite d'une autorité du Commandant du Théâtre Centre dans la localité de Diafarabé, région de Mopti. Cette équipe diligentée du 14 au 15 mai 2025 par la hiérarchie militaire était allée pour s’enquérir sur les allégations de disparition de civils révélés par les médias et les réseaux sociaux le 12 mai 2025.

Malgré l’ouverture d’une enquête par les autorités militaires sur ces allégations de disparition de personnes, la CNDH continue à exprimer sa vive préoccupation. Décrivant ces attaques ayant visées des civils dans les régions de Mopti et Bandiagara, la CNDH estime que la première remonte au 12 mai 2025 et serait attribué aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Tandis que la seconde s’est déroulée le même jour, vers 18 heures et a frappé le village de Bayima, commune rurale de Pignari, région de Bandiagara. (Source maliweb)

En RDC, Matata Ponyo Mapon condamné à 10 ans de prison

Ce mardi 20 mai, l’ancien Premier ministre de Joseph Kabila a été reconnu coupable de détournement de fonds publics par la Cour constitutionnelle. Il n’était pas présent à l’audience.

Après presque quatre ans d’une saga judiciaire à rebondissements en RDC, la Cour constitutionnelle a finalement tranché. Ce mardi 20 mai, Matata Ponyo Mapon a été condamné à dix ans de prison pour détournement de fonds publics dans l’affaire du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo entre 2013 et 2016 – il était à l’époque le Premier ministre de Joseph Kabila. (Source Jeune Afrique)

Hausse du prix du café au Burundi : Des mesures d’accompagnement sont nécessaires

Le prix d’un kg de café cerise a été revu à la hausse passant de 1.350 BIF à 2.800 BIF par le Conseil des ministres. Certains caféiculteurs saluent la décision, mais s’inquiètent de la durée de sa mise en application. Faustin Ndikumana, le représentant du Parcem, indique que la décision nécessite beaucoup de mesures d’accompagnement.

Certains caféiculteurs saluent la décision, mais d’autres se disent inquiets. « C’est une bonne décision. Nous avons demandé à maintes reprises l’augmentation du prix du café en montrant la fatigue que nous endurons durant le processus de plantation. De mon côté, la seule question qui me reste est de savoir si cela va persister ».

Un autre opérateur privé dans le secteur café, estime que le prix de la cerise est toujours insuffisant pour les caféiculteurs vue la situation actuelle de l’inflation dans le monde en général et au Burundi en particulier. (Source Iwacu)

Burkina/Lutte contre les flux financiers illicites : L’Union monétaire ouest-africaine sanctionne deux banques

Dans un contexte régional marqué par une surveillance accrue du secteur financier, la Commission bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) a une nouvelle fois affirmé sa volonté de faire respecter les normes de bonne gouvernance et de lutte contre les flux financiers illicites.

Selon une publication du média Economia24 en date du 19 mai 2025, cinq banques commerciales opérant dans l’espace UMOA ainsi qu’un établissement de monnaie électronique ont été sévèrement sanctionnés par cette instance de régulation lors de sa 146ᵉ session, tenue les 20 et 21 mars 2025. Les sanctions, à la fois disciplinaires et pécuniaires, visent des manquements graves liés notamment au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. (Source Lefaso.net)