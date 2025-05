Algérie: Quatre individus placés en détention provisoire pour adhésion à un groupe terroriste

Alger — Le juge d'instruction près le tribunal de Sidi M'hamed à Alger a ordonné le placement en détention provisoire de quatre (4) individus accusés d'adhésion et de participation à un groupe terroriste et subversif, a indiqué lundi un communiqué du parquet de la République près le même tribunal.

"Conformément aux dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, le parquet de la République près le tribunal de Sidi M'Hamed, section de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, porte à la connaissance de l'opinion publique que dans le cadre de la lutte contre les crimes de terrorisme et la criminalité transnationale organisée, ledit parquet a traité une affaire relative à l'arrestation d'un groupe terroriste composé de quatre (4) individus, opérant dans les régions de El-Souifat et El-Bekrat dans la wilaya de Ouargla", précise le communiqué.

L'opération, a ajouté la même source, "s'est soldée par la saisie de 472.000 comprimés psychotropes de type Prégabaline, de quatre (04) mitrailleuses dont deux (02) de type FMPK et deux autres de type Kalachnikov, de 690 munitions de guerre, de deux chargeurs de munitions, et de quatre (4) téléphones portables, ainsi que de deux (2) véhicules, dont un (1) tout-terrain".

L'enquête préliminaire menée par le service régional de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants à Ouargla a permis d'arrêter "les quatre (4) suspects, qui ont été déférés devant le parquet en date du 19 mai 2025".

"Une information judiciaire a été ouverte à leur encontre pour adhésion et participation à un groupe aux visées et objectifs à caractère terroriste et subversif, trafic d'armes, importation illégale de substances psychotropes, détention et achat de substances psychotropes en vue de leur vente, stockage et distribution, ainsi que pour délit de blanchiment d'argent", selon la même source.

"Après interrogatoire des accusés, le juge d'instruction a ordonné le placement des quatre (4) mis en cause en détention provisoire", conclut le communiqué.