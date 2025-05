Tunisie: Ligne TGM - Un mauvais quart d'heure à bord de la rame R-214

Pour la énième fois, nous voilà contraints de rapporter l'une des innombrables scènes du vécu quotidien des passagers du transport public.

Il était 13 h 45, ce dimanche 18 mai, lorsque le train TGM a quitté la gare Goulette-Casino en direction de Tunis-Marine. Il n'avait à son bord qu'une poignée de voyageurs en situation régulière. Qui, d'ailleurs, n'oublieront pas de sitôt cette déplorable mésaventure.

Hors de contrôle !

Venus, probablement, se baigner dans les plages de cette ville, une bonne vingtaine de jeunes (filles et garçons) sont montés dans la rame R-214. Ils ont investi le wagon en provoquant un vacarme insupportable sans le moindre égard pour les paisibles citoyens qui ont eu la malchance de faire leur rencontre. Un bébé, effrayé par cette meute de jeunes déchaînés, s'est agrippé au cou de sa mère pour rester figé durant tout le trajet.

Cette bande s'est livrée, tout le long du voyage, à toutes les scènes de provocation imaginables. Chant, volume à fond provenant d'un magnétophone, cris à tue-tête, youyous des filles en tenue plus que légère, danses bruyantes, tapage à toute force des poings sur les portes et toutes les parois du wagon...

Les portières ont été forcées pour rester ouvertes alors que le train roulait. Quelques-uns de ces énergumènes se balançaient en dehors de la rame tout en effectuant des singeries en direction des voitures roulant sur la route express.

Il y avait à bord un agent des douanes en tenue. Excédé par ces actes sauvages, il leur a demandé, poliment, d'arrêter de cogner sur les portières. Il a été totalement ignoré. Pire encore, les exactions sont reparties de plus belle jusqu'à l'arrivée à destination.

Collaboration étroite avec la police

Ce voyage de quinze minutes a été une vraie torture pour les malheureux passagers qui étaient pris dans un piège malgré eux.

Et là, on se pose plusieurs questions : quelle est la responsabilité de la société qui ne peut pas assurer la quiétude de ses clients ? Est-ce que le rôle du wattman consiste, uniquement, à conduire le train en fermant les yeux sur tout ce qui l'entoure ? Ne doit-il pas avoir l'obligation d'alerter sur les incidents ? Faut-il attendre que les choses s'aggravent pour que l'on intervienne ?

A notre modeste niveau, nous conseillons d'entretenir une collaboration plus étroite avec la police et de sévir. Ces phénomènes sont devenus monnaie courante et représentent une menace réelle pour les passagers. On n'a de cesse de le dire.

Quand on emprunte un transport public et qu'on paye son ticket, on a droit à un minimum de respect et de quiétude. Personne n'en disconvient. A la Société, donc, d'honorer ses engagements et de veiller au minimum au confort de ses clients. Mais, aussi et surtout, à son matériel et à son image.