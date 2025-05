Tunisie: Létoile termine son parcours en coupe - Fin de saison bâclée

La remontée aux premières loges du classement avant de s'arrêter net aux quarts de finale en Coupe laisse aux supporters une sensation amère.

La saison se termine, enfin, pourrait-on dire, du côté de l'Etoile, avec tant de renoncements dans le jeu, depuis au moins 2 matchs, conclus par deux revers à Sousse. Comme si la déception de la défaite face au CSS ne suffisait pas, voici l'Etoile sortie de la Coupe de Tunisie par le même adversaire stadiste pour la troisième saison de suite.

Un match mal géré par l'Etoile qui a fait étalage de toutes ses difficultés à faire le jeu dans son stade. Déjà un signe annonciateur d'une lente dérive a été donné avec le nul inattendu face à Gafsa à l'Olimpico, hormis le coup d'éclat à Radès face au CA. C'est devenu manifeste pour de nombreux observateurs, l'ESS a une difficulté chronique dans son terrain de jeu, les joueurs faisant preuve de crispation et de nervosité. Deux matchs à Sousse, 180 minutes sans marquer de but entre championnat et coupe, ce n'est pas anodin quand même..

Manque d'efficacité manifeste

Le manque d'efficacité depuis 4 matchs, avec 1 seul but inscrit en 3 matchs à domicile, est saisissant. Il est symptomatique d'un choix limité en nombre au niveau de l'attaque au bout du compte, où quasiment seul Chaouat fait la pluie et le beau temps. Quand Chaouat s'enrhume, toute l'équipe se met à tousser.

Malgré la domination au niveau de la possession de balle, le fait de ne pas avoir marqué rapidement a exposé l'ESS aux contre-attaques de l'adversaire dont l'une a fait mouche, quasiment à la fin du temps réglementaire. L'indigence offensive lors des matchs à Sousse est criarde, avec des occasions vendangées par manque de lucidité des joueurs.

Sans oublier les nombreuses actions interrompues pour positions de hors-jeu. Beaucoup de facteurs, ajoutés à la lassitude de certains joueurs ou la malchance face au but, ont conduit à un tel scénario. Une double peine dans la même semaine, à savoir pas de Champions League au bout ni de trophée, qui fait grincer des dents.

Joueurs et staff technique doivent se remettre en question et voir ce qui n'a pas marché. Et surtout chercher pourquoi l'équipe a calé subitement dans le dernier sprint d'une saison controversée et mouvementée pour les Etoilés. Ceci va aider l'Etoile à mieux aborder la prochaine saison.