Afrique du Nord: Tunisie - Algérie - Mêmes soucis, mêmes destinées

En ces moments où l'ordre mondial enregistre des perturbations au niveau politique, économique, social, sécuritaire et militaire avec un phénomène de suivisme frappant, la Tunisie et l'Algérie restent parmi les rares pays à être attachés à l'indépendance de leur décision et au respect de leur souveraineté nationale.

En effet, notre pays se distingue, depuis la mise en place du processus du 25 juillet 2021 par le président de la République, Kaïs Saïed, par un engagement sans faille en faveur de la volonté du peuple qui reste le maître de la destinée de la Tunisie, tout en rejetant catégoriquement les diverses velléités d'ingérence dans les affaires intérieures du pays.

Heureusement que notre voisin immédiat, l'Algérie, prône la même approche en exigeant, dans ses relations, aussi bien à l'échelle régionale qu'internationale, le respect mutuel et le traitement sur un pied d'égalité, comme cela été le cas, à titre d'exemple, lors de la dernière crise diplomatique avec la France

Or, cette volonté de préserver son indépendance et sa souveraineté est sujette à de nombreuses tentatives de la part de certaines forces occultes qui usent de stratagèmes lugubres dans le sens où profitant, honteusement, de pratiques facilitées par ce qu'on appelle les réseaux sociaux, elles propagent des intox et des rumeurs en vue de déstabiliser les régimes en place dans nos pays.

Ces lobbies, poussés par des puissances colonialistes qui cherchent à établir leur domination et leurs idées, n'hésitent pas à dénigrer les positions exprimées en faveur des causes justes telles que la cause noble et centrale du peuple palestinien qui ne cherche rien d'autre que le recouvrement de ses droits légitimes, en l'occurrence la récupération de toutes ses terres spoliées par l'occupant sioniste, y compris celles prises en 1967, pour y ériger son Etat indépendant avec pour capitale Al Qods Al-Sharif.

Il faut dire et répéter que les réseaux sociaux utilisent des créneaux divers et détournés dont les faux profils, les pages sponsorisées et payées par des parties étrangères dont certains services de renseignements qui en veulent au souci d'indépendance de la Tunisie, sachant que ces dénigrements et autres propos malveillants prennent, pas mal de fois, la forme de véritables campagnes et autres agendas

Les auteurs de ces campagnes agissent à visage couvert, cachés derrière des pseudos, croyant qu'ils demeurent intouchables et qu'ils peuvent nuire en toute impunité, d'où leur persistance à semer la discorde en exploitant d'une manière malveillante tout événement en le détournant pour leurs agendas malfaisants.

Toutefois, aussi bien en Tunisie qu'en Algérie, ces manipulations demeurent sans effet grâce à l'unité et à l'esprit de solidarité entre les populations des deux pays que tout unit, à savoir l'histoire, la langue, la religion, la culture et, bien entendu, les mêmes destinées.