Tunisie: L'EST se déchaîne et se qualifie en demi-finales - La vitesse supérieure !

Après avoir réussi à redonner confiance aux joueurs, Maher Kanzari les fait passer la vitesse supérieure. L'identité est retrouvée.

Le seul match perdu par Maher Kanzari, depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe, est celui disputé à Pretoria face à Mamelodi Sundowns pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue des champions. Et même s'il ne s'est pas qualifié en demi-finales de la C1 africaine, il n'a pas perdu au match retour à Radès.

Depuis cet épisode raté, Maher Kanzari a su redresser progressivement la barre, persuadé que si ses joueurs retrouvent la confiance en eux, tout rentrera dans l'ordre. Et c'est ce qui s'est fait au fil des matchs jusqu'à ce que l'Espérance retrouve son identité, c'est-à-dire l'équipe coriace qui impose son rythme à ses adversaires, comme cela était le cas avant-hier. Yan Sasse et ses camarades ont réglé l'affaire en une mi-temps. En seconde période, ils se sont permis le luxe de faire un turnover, ménageant certains joueurs et accordant un temps de jeu à d'autres. Et même le but encaissé à la 73', c'était contre le courant du jeu.

Cela dit, les chiffres de Maher Kanzari sont, jusque-là, éloquents en championnat et coupe de Tunisie : 7 victoires, 1 match nul, 23 buts marqués contre seulement 2 encaissés, avec en prime un titre de champion conservé et une qualification en demi-finales de la Coupe de Tunisie.

Un déplacement périlleux

Pour le coach "sang et or" qui rêve d'un doublé, il aura un déplacement périlleux à effectuer ce dimanche à Ben Guerdane. C'est même le match le plus difficile à disputer dans l'épreuve de la coupe face à un adversaire connu pour être particulièrement coriace à domicile. Passer en finale de la Coupe de Tunisie sera synonyme, pour l'USBG, d'une réussite totale de la saison, en dépit de la 11e place du classement en championnat.

Evoluer dans un environnement hostile avec un public acquis à la cause de son hôte, sans oublier la mauvaise qualité de la pelouse, voilà deux handicaps que les "Sang et Or" auront à surmonter en demi-finales de la Coupe de Tunisie.

Le coach "sang et or" doit déjà y penser, lui qui a déclaré gérer le calendrier étape par étape, match par match : " Comme je l'ai déjà dit, je gère étape par étape, match par match. Par ailleurs, il est trop tôt pour parler de la Coupe du monde des clubs. Je n'en ai jamais parlé que ce soit avec mon staff ou à mes joueurs. Notre objectif actuel est la Coupe de Tunisie.

Quand nous finirons avec cette échéance, on attaquera le Mondial des clubs. Puis, les joueurs sont habitués à enchaîner les compétitions. Le problème ne se posera pas en termes de préparation et de concentration", a déclaré le coach "sang et or" qui s'est dit être gêné par deux facteurs dimanche : " le facteur climatique m'a beaucoup gêné. Nous avons joué en plein après-midi alors que le match aurait pu être programmé avec un meilleur horaire, que ce soit pour nous ou pour l'équipe de Zarzis. Il faisait tellement chaud que ni nous ni les Zarzissiens n'avons pu développer un bon volume de jeu. Jouer à partir de 16h00 ou 17h00 aurait été nettement mieux", s'est plaint Maher Kanzari.

Le coach "sang et or", qui a permis à ses joueurs d'atteindre la vitesse supérieure, alors qu'ils étaient en pleine période de doute quand il avait pris les rênes de l'équipe, jouera ce dimanche un des matchs les plus importants, voire les plus difficiles à négocier.