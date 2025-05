Tunisie: Habib Karawli - 'L'Europe est essentielle, mais l'avenir du pays réside sur le continent

Le directeur de la 26e édition du Forum l'Économiste Maghrébin, Habib Karawli, a souligné que le forum, qui se tient chaque année, a pour objectif de discuter des enjeux affectant la vie quotidienne des Tunisiens et l'économie du pays. Le forum réunit des dirigeants d'entreprises, des décideurs politiques ainsi qu'un public académique et universitaire varié.

Lors de son intervention sur Express Fm, Karawli a abordé la question du bilan des 30 ans de partenariat entre la Tunisie et l'Union européenne, précisant qu'il existe des divergences d'opinions concernant cet accord. "Certains estiment que les résultats sont globalement positifs, tandis que d'autres jugent que les points négatifs l'emportent, notamment en ce qui concerne l'emploi et l'attractivité des investissements étrangers", a-t-il indiqué.

Karawli a en outre insisté sur l'importance d'un bilan fondé sur des critères clairs, en soulignant les aspects positifs du partenariat, notamment en matière de développement du secteur industriel et d'ouverture de la Tunisie vers l'extérieur. Cependant, il a pointé des insuffisances dans l'attraction d'investissements étrangers dans des secteurs porteurs, comme les technologies avancées, au lieu de se concentrer sur les secteurs traditionnels.

"Dans tout accord, il y a des éléments à améliorer. Il ne faut pas se détourner de l'Europe, notamment en raison de notre proximité géographique. Cependant, il est crucial de diversifier nos partenariats pour ne pas aggraver notre déficit commercial", a-t-il expliqué.

L'Afrique, une priorité stratégique pour la Tunisie

Habib Karawli a également évoqué la nécessité pour la Tunisie de renforcer ses relations avec le continent africain, soulignant que des opportunités importantes s'y dessinent. "L'Afrique est un partenaire stratégique pour la Tunisie. Nous devons lier notre avenir à celui du continent, qui progresse rapidement sur les plans technologique et économique. La Tunisie peut jouer un rôle de modèle", a-t-il ajouté.

En ce qui concerne la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), Karawli a insisté sur le fait que, bien que de nombreux accords existent en Afrique, l'Union du Maghreb arabe reste la seule région sans cadre de coopération commun. Il a aussi souligné que plus de 20 pays africains connaissent une croissance de 5 % par an, ce qui offre de nouvelles perspectives pour la Tunisie, sans pour autant négliger les avantages de son partenariat avec l'Europe.

Une autre question centrale du forum a été l'impact des évolutions géopolitiques et technologiques, notamment en matière d'intelligence artificielle (IA). Dans ce cadre, Habib Karawli a insisté sur la nécessité pour la Tunisie de se préparer à cette révolution technologique. "L'IA évolue à une vitesse incroyable. Les États-Unis et la Chine dominent ce domaine, et la Tunisie doit se positionner comme un acteur capable de tirer parti de cette technologie", a-t-il encore précisé.

L'avenir de la Tunisie : diversification économique et développement technologique

Le directeur du forum a en outre souligné l'importance de créer un cadre législatif et réglementaire pour encadrer l'IA, notamment en matière de gestion des données. "La Tunisie doit devenir productrice de données et renforcer ses capacités en matière de calcul. Nous devons anticiper les évolutions géopolitiques et technologiques pour ne pas être dépassés", a-t-il ajouté.

Sur un autre plan, Karawli a évoqué les secteurs dans lesquels la Tunisie possède des avantages comparatifs, notamment dans l'industrie automobile et pharmaceutique, mais aussi dans le domaine des technologies financières. Il a souligné que la Tunisie devait profiter de l'intelligence artificielle pour combler son retard dans certains secteurs clés.

Il est à noter que le forum a rassemblé entre 350 et 400 participants, incluant des chefs d'entreprises, des responsables politiques, des universitaires et des cadres supérieurs. "L'objectif du forum est de fournir des pistes de réflexion pour les décideurs, tout en favorisant les échanges et le réseautage entre les acteurs économiques et politiques du pays", a conclu Habib Karawli.