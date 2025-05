Tunisie: Sfax - la Faculté de Médecine accréditée à l'international pour 4 ans

La Faculté de Médecine de Sfax, rattachée à l'Université de Sfax, a officiellement obtenu l'accréditation internationale de ses programmes de formation en médecine pour une durée de quatre ans (2025-2029). Cette reconnaissance a été accordée par la Commission Internationale Francophone d'Accréditation et d'évaluation en éducation médicale (CIFA), en collaboration avec la Conférence internationale francophone des doyens et des facultés de médecine d'expression française (CIDMEF).

Ce label de qualité vient consacrer l'excellence académique et l'engagement constant de la faculté en matière d'enseignement médical, de recherche et de rayonnement international. Il témoigne de la conformité des programmes aux standards internationaux et renforce la position stratégique de l'établissement au sein de l'espace universitaire francophone.

Cette annonce intervient à un moment symbolique : la célébration du cinquantenaire de la Faculté de Médecine de Sfax, marquant un demi-siècle de contributions remarquables à la formation médicale en Tunisie et à l'échelle internationale.

La présidence de l'Université de Sfax a salué cet accomplissement majeur, fruit d'un travail collectif, rigoureux et durable. Elle a exprimé sa profonde reconnaissance aux ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la Santé, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté universitaire de la faculté : enseignants, étudiants, personnels administratifs et techniques.