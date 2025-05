Congo-Brazzaville: Rencontre citoyenne - Les échanges axés sur les valeurs républicaines

En prélude à la visite d'État du président Denis Sassou N'Guesso en France à la fin du mois de mai, le conseiller politique au cabinet du chef de l'État, Rodrigue Malanda-Samba, a échangé avec ses compatriotes sur invitation, durant plus de deux heures, autour des questions du vivre-ensemble, ici en France et là-bas au Congo, dans son pays d'origine.

Dimanche 18 mai, dans une ambiance conviviale et patriotique, les échanges en appui des valeurs républicaines ont porté sur les questions à la fois politiques, sociales et économiques.

Pour ce moment d'écoute et de partage, sous les étiquettes de député, de conseiller politique au cabinet du chef de l'État, de président du conseil d'administration du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (Figa) et d'ancien membre de la diaspora, Rodrigue Malanda-Samba a permis à ses compatriotes d'évoquer les sujets relatifs au sens du droit et au devoir citoyen.

Rodrigue Malanda-Samba s'est prêté à cet exercice de questions-réponses avec celles et ceux qu'il considère comme constituant la vitrine de la République du Congo à l'étranger et ayant leurs coeurs chevillés à leur pays d'origine. Parmi les sujets évoqués, celui des difficultés de l'obtention du passeport ; les violences résiduelles des combattants ; du transit / droits de douane ; du statut de Frédéric Bintsamou, alias Pasteur Ntoumi ; la situation dans le département du Pool ; l'accompagnement et la garantie apportée par le Figa aux projets initiés par les Congolais de l'étranger.

En ce qui concerne la situation dans le département du Pool, il a rappelé qu'il a été associé aux pourparlers de l'accord de 2017. Et d'affirmer que c'est un département apaisé où les citoyens vaquent à leurs occupations en toute quiétude. C'est dans cet objectif que, le 15 mai dernier, le ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État et président de la commission nationale de Démobilisation et Réinsertion des ex-combattants, Florent Ntsiba, a officiellement lancé à Kinkala, chef-lieu du département du Pool, le Programme de démobilisation, désarmement et réintégration des ex-combattants (PDDR), en présence des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Dans le cadre de la paix durable, Rodrigue Samba-Malanda a estimé que c'est une des preuves dédiées à la consolidation des acquis de la cohésion sociale et de la paix dans le département du Pool ainsi que dans l'ensemble du pays.

Le Programme DDR intègre le projet Tatoungueno soutenu par le Figa et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), dans le cadre de la mise en oeuvre de l'approche intégrée de l'accord du désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants, signé en 2017 entre le Pnud et le gouvernement congolais.

À propos du Figa, le président du conseil d'administration a expliqué que, contrairement à ce que le Congolais lambda pensait hier sur cette structure, aujourd'hui, l'image de cet établissement public à caractère industriel et commercial s'est améliorée à travers les bons résultats de ses audits du moment. De l'avis des participants, cette rencontre a été un moment de bonne convivialité patriotique nécessaire à l'aspiration de constituer une société entre Congolais où s'efface la tribu au détriment d'une vraie nation unie et indivisible.