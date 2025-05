Addis Ababa — La semaine Erasmus+ pour l'Afrique subsaharienne a débuté aujourd'hui à Addis-Abeba sous le thème "Le rôle de l'éducation dans la transition verte."

Erasmus+ est le programme phare de l'Union européenne pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport pour la période 2021-2027.

Il soutient des projets de mobilité et de coopération entre les 27 États membres de l'UE, six pays associés et d'autres partenaires mondiaux, y compris en Afrique subsaharienne.

La réunion d'Addis-Abeba, qui durera trois jours, rassemblera des établissements d'enseignement supérieur et d'enseignement et de formation professionnels d'Afrique subsaharienne et d'Europe.

Ces établissements participent actuellement au programme Erasmus+ ou étudient les possibilités de collaboration future.

Lors de l'ouverture, le ministre du travail et des compétences, Mufariat Kemil, a souligné l'importance d'adapter l'éducation aux exigences d'un avenir axé sur la technologie : "Notre éducation doit prendre en compte de manière proactive l'impact transformateur des nouvelles technologies, en donnant aux apprenants les moyens de prospérer dans un avenir dominé par la technologie", a-t-elle déclaré.

La ministre a également noté les opportunités et les défis posés par l'intelligence artificielle, appelant à des stratégies de collaboration pour exploiter efficacement son potentiel.

"Nous voyons une immense valeur dans la promotion des partenariats de mobilité des compétences intracontinentaux et intercontinentaux, avec un accent particulier sur l'échange d'expertise et de talents dans le secteur vert et d'autres secteurs", a-t-elle noté.

Eba Mijena, directeur général des affaires universitaires et point focal national Erasmus+ pour l'Éthiopie, a fait part de la réussite de l'Éthiopie dans le cadre du programme : "L'Éthiopie a été un bénéficiaire important du programme Erasmus+. Elle se classe parmi les premiers au niveau mondial et en Afrique en termes de sélection des étudiants et de demandes de bourses", a-t-il ajouté.

Selon lui, 48 étudiants éthiopiens ont reçu une bourse complète du MA pour l'année universitaire 2024/25, après les 53 bourses accordées en 2023/24.

Il a également noté que depuis 2010, plus de 600 Éthiopiens ont reçu des bourses Erasmus+ pour des études de master et de doctorat dans diverses universités de l'UE.

Roberto Schiliro, chef de la coopération à la délégation de l'UE en Éthiopie, a quant à lui décrit l'événement comme une étape importante : "Ce rassemblement n'est pas seulement une célébration de la coopération dans le domaine de l'éducation, mais aussi un jalon dans notre parcours commun", a-t-il déclaré.

Il a souligné que les projets Erasmus+ permettent de partager les meilleures pratiques et de construire de nouveaux partenariats entre les institutions africaines et européennes.

"La vision commune UA-UE pour 2030 place la jeunesse au coeur de notre partenariat. Erasmus+ est l'expression tangible de cet engagement, en développant le leadership et en préparant une nouvelle génération aux défis mondiaux et aux opportunités de demain", a-t-il ajouté.

Jeilu Oumer, vice-président académique de l'université d'Addis-Abeba, a souligné les avantages plus larges du partenariat : "Au fil des ans, l'université d'Addis-Abeba a grandement bénéficié de programmes de renforcement des capacités et de collaborations en matière de recherche dans le cadre d'initiatives de l'UE, notamment Erasmus+", a-t-il souligné.

M. Jeilu a reconnu le rôle transformateur qu'Erasmus+ a joué en renforçant les systèmes d'enseignement supérieur, en favorisant la mobilité et en encourageant la coopération transfrontalière.

"Tout au long de la semaine Erasmus+, nous étudierons comment l'enseignement supérieur et la formation professionnelle peuvent favoriser les pratiques durables et relever les défis climatiques", a-t-il souligné.

La semaine comprendra également la réunion annuelle des points focaux nationaux Erasmus+, qui offrira de nouvelles possibilités de dialogue stratégique et de création de partenariats dans toute la région.