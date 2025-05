Madagascar: La fin de l'épidémie de poliomyélite déclarée

La poliomyélite ne constitue plus une menace pour la santé publique à Madagascar. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement annoncé, hier, la fin de l'épidémie dans le pays.

Nouvelle victoire dans la lutte contre la poliomyélite. Madagascar est parvenu à interrompre la transmission du poliovirus variant de type 1. Aucun nouveau cas n'a été signalé depuis un an et demi, ni chez l'homme ni dans l'environnement (eaux usées). La fin de cette flambée épidémique a été déclarée hier. Le pays a remporté cette bataille grâce aux efforts intenses déployés pour la vaccination, principal levier pour stopper la circulation du virus. Dix-neuf millions de personnes ont été immunisées à l'issue d'une série de campagnes de vaccination d'urgence menées par le gouvernement, en collaboration avec l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite (IMEP).

Cette riposte rapide et massive a été appuyée par le président de la République et la Première dame, également ambassadrice de la vaccination.

« Ce succès prouve qu'avec la volonté politique, des partenariats solides et l'engagement des communautés, les flambées de poliomyélite peuvent être rapidement maîtrisées », a déclaré le Dr Chikwe Ihekweazu, directeur régional par intérim de l'OMS pour l'Afrique.

Vigilance

Mais la fin de cette épidémie ne marque pas pour autant celle du combat contre cette maladie invalidante.« Madagascar incarne un symbole d'espoir pour l'éradication de la poliomyélite en Afrique, mais la vigilance doit rester de mise pour prévenir toute nouvelle résurgence. La vaccination constitue un droit fondamental pour chaque enfant, où qu'il se trouve », a rappelé Etleva Kadilli, directrice régionale de l'Unicef pour l'Afrique de l'Est et australe.

Le pays avait déjà obtenu en 2018 la certification « Polio free ». Cependant, des cas ont réémergé en 2020, dans un contexte de chute du taux de vaccination - tombé à son niveau le plus bas (35 %, selon le président de la République en 2021), à la suite de la pandémie de Covid-19. Cette baisse a conduit à une nouvelle épidémie de poliomyélite. Entre 2020 et 2023, deux cent quatre-vingt-sept cas ont été confirmés : quarante-cinq cas de paralysie flasque aiguë, quarante-quatre cas communautaires et cent quatre-vingt-dix-huit échantillons positifs issus de la surveillance environnementale des eaux usées. Ces cas ont été enregistrés dans trente districts, répartis sur treize régions.

La Première dame, MialyRajoelina, appelle à poursuivre les efforts engagés : « Les progrès réalisés ces dernières années en matière de vaccination et de lutte contre la polio sont porteurs d'espoir. Aujourd'hui, la polio est déclarée éradiquée. Ensemble, nous avons prouvé qu'il est possible de dépasser les limites et de bâtir un changement durable. Continuons d'agir, de sensibiliser et d'unir nos forces pour offrir à chaque enfant un avenir en bonne santé », a-t-elle déclaré dans un communiqué diffusé à cette occasion.