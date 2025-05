Niger: Des ONG de défense des migrants appellent à l'arrêt des expulsions d'Algérie

Alarme Phone Sahara et le Réseau Maghreb Sahel sur les migrations font parties des signataires d'un appel à respecter les droits des migrants expulsés par l'Algérie vers le Niger. En 2024, Alger a renvoyé plus de 31 000 personnes vers le Niger. Les signataires dénoncent aussi le silence des organisations continentale et sous-régionales, qu'elles appellent à prendre position.

Situation humanitaire particulièrement préoccupante... violations massives des droits humains à la frontière sud de l'Algérie. Selon les organisations signataires, le désert du Sahara y est devenu un « mouroir silencieux ». Les convois algériens abandonnent à la frontière des migrants forcés de poursuivre leur chemin au Niger, dans des zones où les températures peuvent frôler les 50 degrés.

Il y a un mois, un seul convoi algérien a renvoyé dans le nord du Niger plus d'un millier de personnes. « Dépouillés de leurs biens, parfois malades », les migrants dénoncent violences et traitements humiliants, poursuivent les organisations. Ceux qui ont la chance d'arriver à Assamaka, première localité après la frontière, trouvent des structures et des organisations humanitaires débordées.

Aux autorités algériennes, ces organisations de défense des droits des migrants demandent donc l'arrêt des expulsions. « L'Algérie n'est qu'un chemin, pour certains d'entre eux », avant de poursuivre leur voyage plus au nord, vers l'Europe. Une Union européenne qu'elles accusent de sous-traiter la question migratoire et de détourner le regard.

Les organisations de défense des droits des migrants dénoncent aussi le silence, sur le continent, de l'Union africaine et des organisations sous-régionales, la Cédéao, la Cemac, dont les ressortissants se trouvent pourtant parmi les migrants refoulés.