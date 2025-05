Tunisie: Le comité provisoire du CA démissionne - La case de départ !

C'est une démission en bloc qui crée le vide puisque de nouvelles élections avec les règlements actuels ne vont pas apporter de nouveaux dirigeants. Le giron du comité démissionnaire reviendrait à la charge alors.

Une fin de saison des plus chaotiques au CA. Cette saison, l'effet est plus douloureux après de bons débuts et un air de stabilité ( fausse finalement). Après la petite sortie en coupe, le comité directeur du Club Africain a alors annoncé, dimanche soir, sa démission collective à compter du 15 mai 2025 (c'était acté avant même le match de l'USM !). Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le club précise que le comité directeur a décidé de déposer une requête auprès du tribunal de première instance afin de désigner trois experts judiciaires pour l'audit des comptes du club, à la demande de la direction.

Le comité directeur affirme, par ailleurs, qu'il continuera à gérer les affaires administratives quotidiennes du club jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau. Il a également demandé la convocation d'une assemblée générale élective au plus tard le 12 juin 2025, conformément aux dispositions des statuts du club. Le communiqué ajoute que le Conseil des Sages a été informé des jugements prononcés contre le club dans les différents litiges, en précisant les dettes et les sommes à verser pour lever les interdictions.

Maintenant, le vide

Le comité directeur a justifié sa décision de démission collective par les diffamations et accusations infondées, dont ses membres ont été la cible dernièrement. Ce dernier mois a été fatal pour le CA entré dans une crise aiguë (et habituelle) entre ses membres. L'équipe, jusque là en haut du classement, s'est effondrée au gré des problèmes survenus telle, l'éruption d'un volcan dormant. Tout a basculé : de la paix à la guerre, et de l'union ( ou ce qui parait tel) à la désunion.

Maintenant, c'est le flou total et c'est même le vide créé par Heykel Dkhil et ses ex-amis et membres du comité provisoire. Parce que des élections selon les règlements actuels ne feront pas amener de nouveaux candidats.

Ce sera le même groupe et aussi d'ex-dirigeants qui peuvent répondre aux critères exigeants et invraisemblables posés (ancienneté de 4 ans au moins, niveau d'instruction...). Seuls des noms comme Kamel Idir (qui ne cache pas son intention de revenir Président du club), Mehdi Gharbi ( ancien vice-président des temps de Yousef Almi) ou Hamed Mbarek ( qui fait partie de ce comité provisoire et qui constitue l'une des personnes actives dans les coulisses et même responsables de ce qui s'est passé dernièrement), peuvent constituer des listes. Du côté des adhérents, beaucoup de mouvements sur les réseaux sociaux et un appel clair à tenir une assemblée extraordinaire pour changer les règlements d'abord et tenir des élections ouvertes, aussi. Avec un mot d'ordre qui prend de l'ampleur, l'exclusion des actuels dirigeants et même des anciens depuis 2011 et responsables directs dans le cataclysme financier des dettes. Ça promet le fameux et habituel été chaud au Parc A.