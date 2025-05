Tunisie: Trois équipes tunisiennes brillent lors du championnat mondial de robotique aux États-Unis

Ce mardi soir, les trois équipes tunisiennes primées lors de la compétition mondiale de robotique, qui s'est tenue du 15 au 17 mai 2025 à Detroit, aux États-Unis, sont rentrées au pays en triomphe. Elles ont remporté respectivement les deuxième et troisième places dans les catégories de lutte de robots (sumo) et de présentation de projets.

Dans une ambiance de fierté et d'émotion, les élèves ont retrouvé leurs familles à l'aéroport international de Tunis-Carthage. Les parents, visiblement émus, ont exprimé leur gratitude envers les efforts consentis pour soutenir ces jeunes talents, tant sur le plan moral que financier, afin qu'ils atteignent ce niveau d'excellence. Malgré des ressources limitées, comparées à celles d'autres nations leaders en intelligence artificielle, ces jeunes ont su représenter dignement la Tunisie sur la scène internationale.

Les équipes tunisiennes en chiffres

Les participants se répartissent en deux groupes principaux : la première équipe, "Hannibal - Junior Robotics", issue de la startup Junior Robotics, était composée de Youssef Ben Ammar et Mohamed Adam Bjaoui. Ces deux jeunes talents ont décroché la deuxième place mondiale dans la catégorie "Sumo Robots" utilisant des logiciels.

La deuxième équipe, "Labib Bot - Junior Robotics", également affiliée à la même startup, a remporté la deuxième place dans la compétition de présentation de projets. Leurs travaux ont également été salués par le jury international. La troisième place dans cette même catégorie a été obtenue par l'équipe "Djerba Innovation", composée de trois élèves de Djerba, qui ont proposé un projet novateur pour améliorer la sécurité routière.

Des projets novateurs récompensés :

Le projet de l'équipe "Labib Bot - Junior Robotics" consiste en un robot capable de repérer les personnes jetant des déchets en dehors des poubelles. Ce robot, après avoir averti les contrevenants, prend des photos et les transmet aux autorités compétentes si ces derniers ne respectent pas les consignes. Ce projet a permis à l'équipe de remporter une bourse de 65 000 dollars pour poursuivre leurs études à l'Université de Detroit.

De son côté, le projet du groupe "Djerba Innovation" repose sur la création d'un robot destiné à améliorer la gestion de la sécurité sur les routes, un domaine crucial pour la Tunisie et d'autres pays en développement.

Une startup tunisienne au service de l'innovation :

Le directeur de la startup Junior Robotics, Slim Mkhoul, a souligné que l'objectif de l'entreprise, fondée en 2018, est de sensibiliser les jeunes dès leur plus jeune âge à la robotique et à l'intelligence artificielle. Après avoir participé à la compétition nationale de robotique en février 2025, les équipes se sont qualifiées pour le championnat mondial, réunissant près de 30 pays.

"Malgré les défis, la Tunisie a montré qu'elle pouvait se faire une place au sommet de la robotique mondiale", a ajouté Mkhoul, en mettant en avant les efforts considérables des familles tunisiennes pour supporter leurs enfants. Il a précisé que les frais de voyage, d'environ 10 000 dinars par participant, ont été entièrement couverts par les parents, malgré les difficultés économiques.

Un parcours semé d'embûches, mais couronné de succès :

Selon Mkhoul, bien que la Tunisie manque d'infrastructures numériques et de moyens pour attirer les talents locaux et internationaux dans le domaine de la robotique, les compétences tunisiennes à l'étranger continuent de faire rayonner le pays. "Malgré nos ressources limitées, ces jeunes ont prouvé que la Tunisie est un acteur incontournable dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la robotique", a-t-il ajouté.

De son côté, Wahid Nasri, président de l'Association tunisienne de robotique et de l'enseignement de l'intelligence artificielle, et représentant de l'équipe "Djerba Innovation", a exprimé sa fierté en soulignant que les équipes tunisiennes ont su se distinguer au niveau mondial, malgré la concurrence de pays mieux dotés. "Nous espérons que la Tunisie pourra participer à d'autres compétitions de plus grande envergure dans les années à venir", a-t-il conclu.