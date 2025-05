Tunisie: Vient de paraitre - « FORCES » de Feryel Lakhdar - Noutayel, l'artiste Ovni

Toute une poésie que s'attache à dégager, tout au long de ce livre, l'auteur. C'est ce vulcain démiurge qui fait voler le plomb et l'acier en d'élégantes libellules que nous offre à voir Feryel Lakhdar.

Les livres d'artistes nous surprendront toujours. Celui-ci particulièrement. Par le sujet de cet Ovni que représente Noutayel, artiste, ingénieur, sculpteur et génial animateur de choses supposées inanimées. Par la présentation austère de l'ouvrage, la subtilité de la couleur dont un ami esthète dirait que c'est la couleur de «l'hippopotame quand il sort de l'eau » : un gris acier mâtiné d'une touche de mauve, adouci de fumée, et balafré de gris perle.

Par la magnifique équipe de choc qui en a entrepris la réalisation : Fadhel Jaziri à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Feryel Lakhdar qui en signe le texte et dont on connaissait déjà la plume délicate et subtile. Hichem Driss dont le regard et l'objectif ont toujours su aller à l'essentiel.

Mouna Mestiri, la graphiste qui a réussi à mettre de l'ordre et de l'harmonie dans le désordre créatif de ce quarteron d'artistes. Edichem, l'éditeur, dont ce livre constitue non pas le corps de métier mais la passion. Une passion à laquelle il sacrifie une fois par an pour réaliser de magnifiques ouvrages, toujours sur un artiste qu'il aime. On lui doit l'ouvrage sur Jellal ben Abdallah, celui sur Feryel Lakhdar, aujourd'hui sur Noutayel.

« Pièces tournées, tôles détourées gardant la trace de la scie, métaux amalgamés racontant leurs alliages, les sculptures de Noutayel revendiquent leur ontologie mécanique. Leur origine industrielle participe de l'histoire qu'elles racontent, celle d'un monde régi par des forces physiques incontournables qu'il s'agit pour lui de conjuguer avec finesse pour extraire des métaux les plus durs la plus tendre des poésies». C'est cette poésie que s'attache à dégager, tout au long de ce livre, l'auteur.

C'est ce vulcain démiurge qui fait voler le plomb et l'acier en d'élégantes libellules que nous offre à voir Feryel. C'est cet ingénieur qui a su concrétiser ses rêves d'apesanteur qu'elle nous donne à voir : ses arbres qui bougent sans le souffle du vent, ses aliens, ses danseuses sur balançoire, ou ses fourmis qui grimpent.

Alors, bien sûr, Noutayel nous présente ses croquis, nous explique ses mécanismes. Mais nous, on ne veut pas savoir comment cela marche. On veut juste savoir comment il rêve !