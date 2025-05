Richard-Toll — La cheffe du service départemental de la famille de Dagana (nord), Aissata Sow, a invité mardi, à Richard-Toll, les maîtres d'écoles coraniques et les autorités administratives et locales à une synergie d'actions pour favoriser les initiatives sur le retrait des enfants de la rue.

"Nous sommes convaincus que la mendicité est une réalité dans nos sociétés, mais ensemble nous pouvons faire de sorte que les enfants ne traînent plus [dans les rues] et courent moins de risques dans les rues", a-t-elle indiqué.

Elle s'exprimait lors de la deuxième campagne de sensibilisation sur l'interdiction de la mendicité infantile et les dangers liés à la présence des enfants et des familles dans les rues, à Khouma Gallo Malick et à Thiabakh, deux quartiers populaires de Richard-Toll.

Cette campagne de sensibilisation est initiée en collaboration avec l'Agence andalouse de coopération internationale (AACID).

"Nous devons ensemble combiner nos efforts et nos synergies, pour qu'ensemble, avec l'appui des services et des partenaires techniques, on puisse rapidement trouver des solutions durables pour qu'aucun enfant ne subisse plus de maltraitance ou de souffrance dans les rues", a lancé Aissatou Sow à l'endroit des maîtres coraniques.

Elle se dit convaincue qu'avec une combinaison d'actions et de synergies, la présence des enfants talibés dans les rues "pourrait être bientôt un vieux souvenir".

Elle a demandé aux parents de continuer à appuyer les maîtres coraniques et les religieux dans la gestion et la prise en charge des enfants pour mieux les entretenir et les nourrir.