Congo-Brazzaville: Tournoi des Tours jumelles - La deuxième édition met l'accent sur les tennismans congolais

La deuxième édition du tournoi d'exhibition de tennis des Tours jumelles de Mpila a été lancée, le 19 mai, sur les cours de tennis de l'hôtel Hilton à Brazzaville. Plusieurs athlètes congolais participent à ce tournoi simple messieurs qui prendra fin le vendredi 23 du même mois.

Les adeptes du tennis et les novices ont pris d'assaut les cours de tennis des Tours jumelles situées au bord du fleuve Congo afin de livrer et d'assister aux deux rencontres qui ont été prévues pour la première journée. La compétition qui vise à mettre en exergue la splendeur des deux Tours jumelles ainsi que le talent des tennismen locaux est organisée par Real Estate Management.

Selon le directeur commercial de cette structure, Maxime, « L'objectif de ce tournoi est multiple. Il permet aux joueurs de tennis des deux rives d'évaluer leur niveau en jouant les uns contre les autres et obtenir, quel que soit son résultat, une fraction du Prize Money. Grâce à ce tournoi, nous tentons de rendre le tennis accessible à tous et nous en profitons pour valoriser le joyau architectural des Tours jumelles », a-t-il indiqué.

Le premier match a opposé, en deux sets gagnants, un ancien Diable rouge à un athlète de haut niveau. Loubila Alfred de nationalité congolaise a battu son compatriote et ancien international Tsiba Fulgence en match d'ouverture 6-1, 6-2. Ce match qui a opposé deux anciens rivaux a tourné à l'avantage du plus jeune d'entre eux. Le second match qui a mis aux prises Check Ekoume de la République du Congo à Arnold Ikondo de la République démocratique du Congo s'est soldé en faveur du favori, Arnold Ikondo 6-2, 6-1.

Les participants et athlètes ont à l'unanimité apprécié la bonne qualité de l'organisation et le dynamisme de l'équipe managériale.« Je suis très content de participer à ce tournoi puisqu'il nous permet de nous confronter à d'autres athlètes. C'est stimulant. Contrairement à d'autres tournoi qui se déroulent au Congo, ici chaque participant perçoit une rétribution. Je remercie d'ailleurs les organisateurs pour ce mode de répartition solidaire », s'est réjoui Loubila Alfred.

Pour Junior Moussila, chargé de mission chez Real Estate Management, ces initiatives propulsent les talents locaux et visent à valoriser les deux Tours Jumelles. Pour lui, cette compétition permet aussi de démocratiser la pratique du tennis. Il sied de noter que plusieurs prix seront octroyés aux vainqueurs, notamment la somme de 3000 dollars soit plus de 1750 000 FCFA telle est la gratification que recevra le lauréat de ce tournoi. Real Estate Management est la structure qui commercialise et gère la tour du centre d'affaires et une partie des logements du quartier Mpila dont la commercialisation débute le 1er juin 2025.