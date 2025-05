Burkina Faso: Eglise des AD de Dagnoën - Une semaine pour valoriser les communautés

L'église des Assemblées de Dieu de Dagnoën a organisé la 5ème édition de la Semaine des communautés du 13 au 18 mai 2025 à Ouagadougou sous le thème : « Plusieurs membres, un seul corps en Christ ».

Les différentes communautés qui fréquentent l'Eglise des Assemblées de Dieu de Dagnoën étaient à l'honneur au cours d'une semaine qui leur a été dédiée du 13 au 18 mai. A travers des chants, des danses et des exposés dans leurs langues maternelles, la vingtaine de communautés a loué Dieu et montré comment l'évangile est arrivée dans leur communauté.

Ainsi se sont succédés pour leurs prestations les Mossi du Ganzourgou, les Bissa, les Zaocé, les Mossi de Koupéla, la communauté guinéenne, les Mossi du Kadiogo, les Mossi du Bazèga et du Zoundwéogo, les Gourounsi du Boulkiemdé, du Sanguié, de la Sissili et du Nahouri, les Dioula, les ivoiriens, les Yardssé, les togolais, les Fafarcé, les Mossi du Boulkiemdé, les Samo, les Gourmantché, les nigériens, les Boaba, les Mossi de l'Oubritenga et du Kourwéogo et les Mossi du Sanmatenga et du Namentenga. En plus des prestations des communautés, une campagne d'évangélisation a également été organisée à l'occasion de cette semaine.

L'apothéose de la célébration a été le culte d'adoration célébrée le dimanche 18 mai au cours duquel des chants et danses dans différentes langues ont été élevés en l'honneur du Dieu vivant. Au sortir du culte, un marché communautaire a permis de découvrir les mets de chaque communauté. Créer un brassage culturel entre les différentes communautés qui fréquentent l'église, c'est là l'objectif visé par les autorités de l'église à travers cette initiative qui se tiens chaque deux ans. « Nous nous sommes rendus compte qu'au sein de notre assemblée, nous avons plusieurs communautés qui se retrouvent et qui s'expriment dans des langues différentes.

Nos cultes sont faits en mooré et français mais au cours de la semaine des communautés, nous permettons à chaque communauté de s'exprimer dans sa langue, de lire la Bible dans sa langue, faire la présentation de comment l'évangile est arrivé dans sa communauté et indiquer leurs parents à plaisanterie », a indiqué le Pasteur Idrissa Sawadogo, Pasteur Assistant à l'église des AD de Dagnoën.

Un seul corps en Christ

Pour cette 5ème édition de la semaine des communautés, le thème retenu est « Plusieurs membres, un seul corps en Christ » tiré de 1 Corinthiens chapitre 12 versets 12 à 14.

Aux dires du Pasteur Sawadogo, le choix de ce thème vise à faire comprendre que malgré que les fidèles soient issus de plusieurs nationalités, communautés et groupes ethniques, l'évangile les a réunis en une seule famille. « En cette période de crise que nous vivons, l'objectif est que chacun se sente réellement libre et puisse adorer le Seigneur », a-t-il indiqué.

Cette initiative de l'église est bien appréciée par les différents membres des communautés. Giles Vias, nigérien fréquentant l'église depuis 2021 avec sa famille a confié avoir été agréablement marquée par cette initiative dès son arrivée. « C'est très intéressant parce que cela renforce les liens de solidarité. Elle permet à ce que chaque communauté découvre le potentiel de l'autre et voit dans cette diversité comment on peut se mettre ensemble pour mieux adorer notre Seigneur. », a-t-il apprécié. Grâce à cette initiative par exemple, il a confié avoir découvert qu'il y a plusieurs types de mossis au Burkina. « Je pensais que quand on dit les mossis c'est un seul groupe mais j'ai compris au cours de la semaine des communautés qu'il y a des mossis du Ganzourgou, du Boulkiemdé etc. et chaque groupe a sa spécificité », a-t-il déclaré. Pour lui, c'est une initiative à pérenniser.

En plus du thème choisi à chaque édition, une communauté d'honneur est également désignée. Cette année, la communauté Bissa était à l'honneur. En plus d'avoir gratifié l'assemblée de leurs pas de danse, des sachets d'arachides ont également été distribués aux fidèles par les membres de la communauté. « Nous sommes très honorés d'avoir été choisis comme communauté d'honneur et nous remercions les autorités de l'église pour cet honneur », a indiqué l'un des responsables de la communauté Arsène Zerné.