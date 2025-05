Congo-Brazzaville: Environnement - Le pays actualise sa troisième CDN

Les activités préparatives de la révision de la contribution déterminée au niveau national (CDN) de l'année 2025 ont été lancées, le 19 mai, à Brazzaville par la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo (MEDDBC), en sa qualité de coordinatrice exécutive de la commission climat Bassin du Congo (CCBC), Arlette Soudan-Nonault, à la faveur d'un atelier technique.

Le processus de révision de la contribution déterminée au niveau national répond aux accords signés lors de la COP 21 à Paris et 28 aux Emirats arabes unis. Organisé en partenariat avec NDC partnership et l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale (CAFI), l'atelier vise la rectification de la CDN 3.0 de la République du Congo qui est attendue dans les prochains mois, après validation finale par les experts internationaux et nationaux.

Une dynamique constructive et inclusive

L'atelier a réuni les partenaires techniques et financiers, les représentants des institutions publiques et privées ainsi que ceux du système des Nations unies. Ensemble, ils ont entamé les travaux visant à actualiser les engagements climatiques du pays, en tenant compte des avancées réalisées depuis la soumission de la première CDN à la COP 21 à Paris en 2015, et de la seconde transmise lors de la COP 28 à Dubaï en 2023. « L'accord de Paris invite tous les pays signataires à prendre des engagements au travers d'un document stratégique que l'on appelle la CDN.

Conformément à cette disposition, le Congo a soumis deux CDN depuis l'adoption de l'accord en 2015. La deuxième en date a été soumise en 2021. Je rappelle, en outre, que cet atelier incarne notre engagement collectif à renforcer l'action climatique de la République du Congo, dans un contexte mondial où l'urgence écologique exige des réponses audacieuses et inclusives », a déclaré la ministre Arlette Soudan-Nonault.

Ce processus de révision s'inscrit dans le cadre de progression et de la transparence prônée par l'accord de Paris. Il permettra d'intégrer les nouvelles données scientifiques, les priorités nationales de développement durable et les leçons tirées de la mise en oeuvre des précédentes CDN.

« La révision de notre CDN 3.0 n'est pas seulement une formalité : c'est aussi une opportunité de réaffirmer notre leadership diplomatique et d'aligner nos priorités sur l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5°C , conformément à l'accord de Paris. Le soutien au mécanisme de cet accord, notamment l'adaptation de l'article 6.4 a été saluée par le président Denis Sassou N'Guesso, président de la CCBC », a-t-elle rappelé.

Vers une CDN 2025 ambitieuse et réaliste

La CDN 2025 devrait refléter les efforts accrus du Congo dans l'atténuation des gaz à effet de serre et l'adaptation aux impacts du changement climatique, tout en valorisant les ressources naturelles exceptionnelles du pays, notamment les forêts du Bassin du Congo. L'accent sera mis sur la mobilisation des financements climatiques, le renforcement des capacités nationales, et l'implication effective de toutes les parties prenantes. Rappelons que cet atelier technique est le début d'un processus collaboratif et rigoureux, en vue de doter le pays d'une feuille de route actualisée, cohérente avec les objectifs climatiques mondiaux et les propriétés nationales.