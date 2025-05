Afrique de l'Ouest: Bourse - Forte hausse de l'indice BRVM Prestige ce mardi 20 mai 2025.

A l'issue de la séance de cotation de ce mardi 20 mai 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), l'indice BRVM Prestige, qui regroupe l'ensemble des valeurs phares inscrites sur le compartiment Prestige, a enregistré une forte hausse de 1,05%.

Le compartiment Prestige de la BRVM englobe les sociétés qui ont entre autres un minimum de 10 d'activité, une capitalisation d'au moins 50 milliards FCFA et d'un flottant d'au moins 20% du capital correspondant à un minimum de 4 millions de titres. L'indice BRVM Prestige voit ainsi son nombre de points passer de de 124,50 la veille à 126,03 points ce mardi 20 mai 2025. Quant à l'indice BRVM Composite, il a enregistré une hausse de 0,46% à 303,39 points contre 301,99 points la veille. L'indice BRVM 30 est aussi en progression de 0,34% à 152,63 points contre 152,05 points précédemment.

La hausse des indices, notamment le BRVM Composite a impacté positivement la capitalisation boursière du marché des actions qui a enregistré une augmentation de 53,791 milliards FCFA, s'établissant à 11 699,358 milliards FCFA contre 11 645,567 milliards FCFA le lundi 19 mai 2025. Quant à celle du marché des obligations, elle enregistre une baisse de 78 millions, passant de 10 549,525 milliards FCFA la veille à 10 548,745 milliards FCFA ce 20 mai 2025.

La valeur totale des transactions s'est légèrement accrue, s'établissant à 1,371 milliard FCFA contre 1,101 milliards FCFA la veille.

Pour la seconde journée consécutive, le titre CFAO Mobility Côte d'Ivoire occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours (plus 6,98% à 690 FCFA) suivi respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (plus 6,67% à 16 000 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (plus 5,82% à 11 900 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 4,65% à 10 465 FCFA) et SAFCA Côte d'Ivoire (plus 4,17% à 750 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,38% à 565 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 6,96% à 535 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (moins 5,40% à 5 865 FCFA) BOA Côte d'Ivoire (moins 1,88% à 5 990 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 1,78% à 2 205 FCFA).