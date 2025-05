Tunisie: Pèlerinage - Aéroport de Monastir - 262 pèlerins dans le premier vol pour les Lieux saints

Des dispositifs spécifiques ont été déployés à l'occasion, dont un accueil et une assistance personnalisés, un encadrement sanitaire et une coordination étroite avec les services officiels.

L'aéroport international Monastir-Habib-Bourguiba a connu un moment fort dimanche en accueillant le premier vol à destination des lieux saints. Le vol SV 3306, opéré par la compagnie Saudi Airlines, a décollé à 12h40 (heure locale) avec à son bord 262 pèlerins tunisiens, empreints de ferveur spirituelle.

À cette occasion, le gouverneur de Monastir, Issa Moussa, et le gouverneur de Mahdia, Anis Laadhari, accompagnés de plusieurs responsables régionaux, ainsi que de Mme Mélanie Lefebvre, Directrice Générale de TAV Tunisie, étaient présents pour saluer les pèlerins et veiller à ce que leur départ se déroule dans les meilleures conditions.

Dans une déclaration aux médias, Mme Mélanie Lefebvre a salué la réussite de cette première opération : «TAV Tunisie est honorée de contribuer à cette mission de grande portée spirituelle. Grâce à la mobilisation exceptionnelle de nos équipes, nous assurons aux pèlerins un accueil fluide et chaleureux, depuis leur arrivée à l'aéroport jusqu'à l'embarquement ». Elle a, également, souligné l'importance de renforcer la coordination entre tous les intervenants et de poursuivre les efforts pour garantir aux pèlerins un voyage serein et bien organisé.

Des dispositifs spécifiques ont été déployés, à l'occasion, dont un accueil et une assistance personnalisés, un encadrement sanitaire et une coordination étroite avec les services officiels.

Ce premier vol marque le lancement officiel des départs pour le Hajj 2025 depuis Monastir, et réaffirme le grand apport de l'aéroport quant aux services fournis aux citoyens de la région et la qualité des prestations offertes dans le cadre des grands événements nationaux et religieux, lit-on dans un communiqué publié dimanche à l'occasion de ce premier vol des pèlerins.