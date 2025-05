Tunisie: Le ministre de la Défense discute de la coopération militaire avec l'ambassadeur de Suisse

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a rencontré ce mardi au siège du ministère l'ambassadeur de Suisse en Tunisie, Joseph Ringli, pour discuter des voies et moyens de renforcer la coopération militaire entre les deux pays.

Lors de cette réunion, le ministre de la Défense a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des relations d'amitié et de coopération qui unissent la Tunisie et la Suisse. Il a souligné l'importance de formaliser cette coopération en établissant des cadres juridiques appropriés et en mettant en place des partenariats durables, notamment dans les domaines de la formation, de l'entraînement et de l'échange d'expertise.

Khaled Sehili a en outre mis en avant les valeurs communes de paix et de solidarité humaine partagées par les institutions militaires tunisiennes et suisses, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de collaboration dans plusieurs domaines. Parmi ceux-ci figurent la formation dans les écoles et centres militaires suisses, l'échange d'expériences en matière de maintien de la paix, ainsi que le développement des capacités en droit international humanitaire, en gouvernance, en intégrité dans les secteurs de la sécurité et de la défense, et en transparence.

De son côté, l'ambassadeur suisse, Joseph Ringli, a salué les relations solides qui unissent les deux peuples et a réaffirmé la volonté de son pays d'approfondir et d'élargir la coopération militaire avec la Tunisie, dans le but de répondre aux aspirations communes des deux nations dans ce domaine stratégique.