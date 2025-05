Burkina Faso: Musée national - Le ministère de l'Economie découvre la diversité culturelle burkinabè

Une délégation du ministère de l'Economie et des Finances conduite par le ministre Aboubakar Nacanabo, a visité le Musée national, le mardi 20 mai 2025, à Ouagadougou. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la célébration du Mois du patrimoine burkinabè.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, convaincu que la culture est le socle de tout développement, veut amener les acteurs de son département à s'approprier le patrimoine national. A l'occasion du Mois du patrimoine burkinabè, le ministre chargé de l'Economie accompagné de ses proches collaborateurs a effectué une visite guidée au Musée national, le mardi 20 mai 2025, à Ouagadougou. Durant plus d'une heure, la délégation a découvert la diversité culturelle burkinabè composée notamment d'ustensiles traditionnels de cuisine, d'habitats des différents groupes ethniques du

Burkina, des instruments de musique et de masques. A l'issue de la visite, le ministre Nacanabo a expliqué que la culture, au même titre que l'économie, est un socle de résilience et de progrès. Il a aussi relevé que les pays qui ont pu se développer sont ceux qui se sont appuyés sur leur patrimoine culturel matériel et immatériel. D'où la nécessité au pays des Hommes intègres de se replonger dans la culture pour mieux la valoriser. « Quand on maitrise notre histoire, on peut mieux négocier l'avenir. Dans le cas contraire, ce sont d'autres personnes qui viendront négocier notre avenir à notre place et il n'est pas évident que cela correspond à ce que nous voulons », a-t-il confié.

M. Nacanabo a félicité le ministère en charge de la culture et la direction générale du Musée national pour les efforts de valorisation de la culture. Il a soutenu que le Musée national est un pilier de la conscience collective et un levier du progrès. La visite a été bien appréciée par le directeur général du Musée national, Sabari Christian Dao. « Cette visite vient nous réconforter dans notre élan de faire du Musée national un lieu attractif en vue de participer au développement socio-économique de notre pays », a-t-il déclaré. Il a aussi salué l'initiative des plus hautes autorités qui permet au Musée national de recevoir des personna-lités de façon continue. Selon M. Dao, le Musée national dispose d'une

collection de plus de 14 000 objets archéologiques, contemporains et ethnographiques.