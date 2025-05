Afrique: Conférence sur les priorités du continent en matière d'ID4D à Addis-Abeba

Addis Ababa — L'assemblée générale annuelle (AGM) d'ID4Africa, une conférence et une exposition de premier plan axées sur les priorités de l'Afrique en matière d'ID4D (identification pour le développement) sur l'ensemble du continent, s'est ouverte ce matin en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. L'assemblée générale annuelle d'ID4Africa se tiendra du 20 au 23 mai 2025.

L'assemblée générale annuelle d'ID4Africa est un mouvement panafricain qui s'engage à soutenir les nations africaines dans la construction d'écosystèmes d'identité robustes et responsables qui stimulent le développement socio-économique, la transformation numérique et les efforts humanitaires.

En tant que rassemblement le plus important et le plus influent de son genre, l'AGA a réuni un réseau diversifié de parties prenantes clés, principalement des représentants de gouvernements africains, des agences de développement, des innovateurs de l'industrie, la société civile, entre autres.

Lors de l'ouverture de la conférence annuelle ID4Africa, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné la transition de l'Éthiopie d'un système d'identification fragmenté à Fayda une initiative d'identification numérique sécurisée et inclusive lancée dans le cadre de la stratégie Digital Ethiopia 2025.

Avec plus de 15 millions de personnes déjà inscrites et un objectif de 90 millions, Fayda connecte tous les citoyens, en particulier les femmes, les jeunes et les communautés déplacées aux services essentiels.

Intégrée dans des secteurs clés tels que la finance, la santé et l'éducation, Fayda permet déjà des transactions numériques d'une valeur de 9,6 trillions de birr, selon le bureau du Premier ministre.