Afrique: L'identité numérique Fayda témoigne de l'engagement du pays en faveur de la croissance inclusive et de la modernisation - Directeur général du programme national d'identité

Addis Ababa — L'identité numérique Fayda témoigne de l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la croissance inclusive et de la modernisation, a déclaré le directeur général du programme national d'identité éthiopien, Yodahe Arayaselassie.

Dans ses remarques à l'ouverture de l'assemblée générale annuelle 2025 d'ID4Africa, le directeur général a souligné l'importance du système d'identité numérique Fayda en tant que symbole de l'engagement de l'Éthiopie en faveur d'une croissance inclusive et de la modernisation.

Fayda dessert actuellement 15 millions de citoyens éthiopiens, mais M. Yodahe a déclaré que l'initiative transcendait les simples statistiques.

"L'histoire de Fayda ne se résume pas à des chiffres. Il s'agit de construire ce que nous appelons fièrement l'enjeu éthiopien. L'infrastructure numérique complète constitue l'épine dorsale de l'avenir numérique de notre pays.

Selon lui, cette réussite n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de trois piliers fondamentaux qui ont guidé notre parcours.

"Tout d'abord, le leadership politique inébranlable ; ensuite, l'excellence technique avec pour objectif de tirer parti de l'expertise locale pour personnaliser efficacement les solutions ouvertes ; enfin, le troisième pilier important de notre succès a été notre partenariat stratégique", a-t-il expliqué.

M. Yodahe a noté que l'Éthiopie a adopté la transformation numérique comme une nécessité plutôt qu'un luxe, positionnant Fayda comme un catalyseur pour le développement, la résilience et la dignité de tous les citoyens.

"L'Éthiopie a adopté la transformation numérique non pas comme un luxe, mais comme une nécessité pour son développement. Fayda témoigne de l'engagement de notre pays en faveur d'une croissance inclusive et de la modernisation. Alors que nous poursuivons ce voyage, nous restons déterminés à faire en sorte que l'identité numérique serve de catalyseur au développement, à la résilience et à la dignité de tous les Éthiopiens."

L'impact de Fayda a été profond, entraînant une réduction de 60 % des délais de prestation de services et améliorant de manière significative l'inclusion financière.

Le système a rationalisé l'accès aux services dans les secteurs public et privé, rendant les transactions quotidiennes plus efficaces et accessibles à tous les Éthiopiens.