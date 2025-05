Madagascar: Basketball 5x5 - Avaradrano - Le club L2BV vise la montée en N1A

Bien que n'ayant que deux années d'existence dans le monde du basketball dans la région Analamanga, le club « Love Basketball and Values » (L2BV), basé à Antananarivo mais affilié à la section d'Avaradrano, commence à se faire un nom. Évoluant en deuxième division, L2BV revendique sa place sur le terrain et ambitionne la montée en N1A, avec plusieurs atouts à faire valoir.

Créé en 2023, le club L2BV, qui compte un effectif de deux cent vingt joueurs encadrés par sept entraîneurs diplômés et dix bénévoles engagés, ne fait pas les choses à moitié. De la catégorie U6 jusqu'aux seniors, le club assure le suivi de ses joueurs et joueuses, en attendant de disposer de ses propres infrastructures. Les entraînements se déroulent actuellement au complexe sportif de Soavinandriana ou sur le terrain « Firaisankina 67 One », situé aux 67Ha.

« Le club veut faire du basketball une école de la vie, où les valeurs de solidarité, d'engagement, de dépassement de soi et de respect s'apprennent au quotidien, et s'appliquent sur et en dehors du terrain. Renforcer les liens sociaux, former des joueurs, mais aussi des citoyens responsables, résume notre mission principale, sans oublier la promotion du sport en général et du basketball en particulier », confie Tahina Raveloson, vice-président de L2BV.

Côté performance, le club s'est illustré dans sept des dix-huit catégories engagées, un véritable exploit pour un club aussi jeune. Ce week-end, les dames de N1B ont décroché le titre de vice-championnes du championnat régional 2025, confirmant leur détermination à accéder à la N1A.